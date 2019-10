vor 21 Min.

Kauferings neuer Bürgermeister Thomas Salzberger ist jetzt offiziell im Amt

Vor drei Tagen hat Kaufering einen neuen Bürgermeister gewählt. Am Mittwochabend wurde Thomas Salzberger (SPD) offiziell vereidigt.

Von Dominic Wimmer

Es geht Schlag auf Schlag in Kaufering. Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag wurde mit Thomas Salzberger (SPD) ein Nachfolger für die zurückgetretene Bärbel Wagener-Bühler (Kauferinger Mitte) gewählt. Der 53-Jährige setzte sich mit 54,4 Prozent gegen seinen Kontrahenten Dr. Patrick Heißler (GAL) durch. Bereits am Dienstag hatte Salzberger seinen ersten Arbeitstag als neuer Chef der zweitgrößten Landkreisgemeinde. Am Mittwochabend stand bereits die Vereidigung im Marktgemeinderat an. Danach tagte der Bauausschuss.

