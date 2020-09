vor 35 Min.

Klimaschutz in Landsberg: Es ist Zeit zu handeln

Plus Braucht Landsberg einen Klimaschutzbeirat? Nein, Landsberg soll Projekte zügiger verwirklichen, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Von Thomas Wunder

Vor sieben Jahren hat der Landkreis ein Klimaschutzkonzept verabschiedet. Mit Andrea Ruprecht sitzt seit gut zwei Jahren eine Klimaschutzmanagerin im Landratsamt. Konzept und Managerin – für Landrat Thomas Eichinger ( CSU) ein Zeichen dafür, dass Klimaschutz im Landkreis ernstgenommen wird. Doch Kritiker der Klimapolitik sagen, dass die bislang zwischen Ammersee und Lech verwirklichten Maßnahmen bei Weitem nicht ausreichen.

Die Stadt Landsberg hat weder ein Konzept noch einen Manager in Sachen Klimaschutz. Schließlich gilt das Klimaschutzkonzept für den ganzen Landkreis und damit auch für die Stadt. Nun soll reichlich spät ein Beirat Bewegung in die vom Stillstand geprägte Landsberger Klimaschutzpolitik bringen. Das reicht aber nicht aus.

Klimaschutz ist in den Hintergrund gerückt

Einige Stadträte haben den Finger in die Wunde gelegt. Es gäbe genug Projekte für den Klimaschutz, die schon jetzt in Landsberg umgesetzt werden könnten. Doch in der Vergangenheit haben sich Stadtspitze, Verwaltung und Stadtrat oft gegenseitig ausgebremst. Jetzt, in der Corona-Krise, ist das Thema Klimaschutz gänzlich in den Hintergrund gerückt. Die Jugend geht am Freitag wieder auf die Straße und demonstriert, der Stadtrat diskutiert. Stellt sich nur die Frage, wer endlich handelt.

Lesen Sie dazu auch: (K)ein Plan für den Klimaschutz in Landsberg

Themen folgen