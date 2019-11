vor 17 Min.

Knall am Ammersee: Kein Fall für die Polizei

Die Polizei hat jetzt erklärt, was es mit dem lauten Knall am Dienstagnachmittag auf sich hatte, der rund um den Ammersee zu hören war.

Plus Im Landkreis Landsberg und der weiteren Region am Ammersee war am Dienstag ein lauter Knall zu hören. Was die Polizei darüber jetzt weiß.

Von Gerald Modlinger

Das Rätselraten nach dem lauten Knall am Ammersee am Dienstagnachmittag war groß: Meteoriteneinschlag, Böllerschießen oder doch ein Überschallknall durch ein Kampfflugzeug: Wir haben nochmals bei der Polizei nachgefragt.

Mehrere Leser erklärten sich diesen damit, dass ein Kampfflugzeug die Schallmauer durchbrochen und den Knall ausgelöst habe. Jürgen Stegmann beschrieb dies sogar ziemlich konkret: „Es war einfach ein Militär-Jet in rund sieben Kilometern Höhe, vermutlich ein Eurofighter. Man konnte nach dem Schallmauer-Knall deutlich die Triebwerke hören. Außerdem konnte man den Raser sogar zwischen den Wolken sehen.“ Die Polizei wollte diese Darstellung auf Nachfrage des LT in der Gesamtheit nicht bestätigen. Feststeht laut dem Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, Jürgen Weigert, nur, dass der Knall von einem Überschallflug ausgelöst wurde. Andere Ereignisse, die einen solchen Knall erzeugten, seien nicht bekannt geworden. „Nach dem Knall ist kein polizeilicher Einsatz erfolgt“, hieß es vom Präsidium weiter. Ebenso sei nirgendwo ein Sachschaden gemeldet worden, der auf eine Explosion schließen lassen könnte. Ein Anrufer bei der Einsatzzentrale in Ingolstadt habe von wackelnden Fensterscheiben als Folge der Überschallknalls berichtet.

