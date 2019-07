11:34 Uhr

Krisengespräch: So will OB Neuner die Lechsteg-Pläne retten

So soll der geplante Lechsteg in Landsberg aussehen. Allerdings waren mehrere Ausschreibungen vergeblich und eine erfolgreiche ergab Kosten von knapp zehn Millionen Euro.

Zuletzt gab es scharfe Kritik an den explodierenden Kosten für den geplanten Lechsteg. Landsbergs OB Mathias Neuner gibt gerade eine Pressekonferenz und erklärt das weitere Vorgehen.

Von Dominic Wimmer

Wenn das neue Stadtviertel "Urbanes Leben am Papierbach" fertig sein soll, dann sollen die Bewohner und auch alle anderen Landsberger kurze Wege in die Altstadt haben. Denn zwischen Karolinenbrücke und Sandauer Brücke ist in Höhe Mutterturm ein Steg über den Lech geplant. Allerdings steht das Projekt unter keinem guten Stern. Trotz mehrfacher Ausschreibungen gab keine Baufirma ein Angebot ab. Als dann doch eines einging, war man bei der Stadt äußerst überrascht. Denn die Kosten würden regelrecht explodieren - rund neun Millionen Euro könnte das Vorhaben kosten.

Zuletzt hatte es nicht nur im Stadtrat Kritik gegeben, sondern auch in sozialen Netzwerken. Die Leser unserer Zeitung kommentierten eifrig - nahezu alle kritisierten das Projekt und lehnten es ab.

Am Montagvormittag lud OB Mathias Neuner nun zu einer Pressekonferenz, wie er die Lechsteg-Pläne retten will. Mehr dazu erfahren Sie in Kürze auf unserem Portal.

