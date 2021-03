Kritik vor Scheuers Besuch: Viele Bürger sind verunsichert

Plus Die künftige Nutzung des ehemaligen Fliegerhorsts in Penzing ist entscheidend für die weitere Entwicklung des Landkreises. Die Kritik an dem Projekt zeigt die Verunsicherung vieler Bürger, meint LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die künftige Nutzung des ehemaligen Fliegerhorsts in Penzing ist entscheidend für die weitere Entwicklung des Landkreises. Langfristig soll das Gelände zu einem Gewerbe-, Forschungs- und Wohnstandort umgewandelt werden. Das sollte Schritt für Schritt gemacht werden, damit die Flächen in den kommenden Jahren eine Entwicklungsreserve bieten.

Das Interesse an dem rund 270 Hektar großen ehemals militärischen Gelände ist enorm, das zeigt jetzt auch der Besuch von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), der sich in Penzing einen Satellitenstandort für das neu geschaffene Deutsche Zentrum Mobilität der Zukunft vorstellen kann. Hinzu kommt der ADAC, der ein Testzentrum errichten möchte.

Unsicherheit vieler Bürger führt zu Kritik und Sorge

Wann immer solch große Projekte geplant werden, treten Kritiker auf den Plan. Gerade viele Kommentare auf der Facebook-Seite unserer Zeitung zeigen, dass es vor allem die Unsicherheit vieler Bürger ist, die zu Kritik und Sorgen führt. Die politischen Vertreter aus Landsberg, Penzing und dem Landkreis werden sich dieser Kritik in den kommenden Monaten wohl häufiger stellen müssen. Was dabei hilft, sind konkrete Informationen für die Bürger, was sich die Politik vor Ort als künftige Nutzung des Geländes vorstellt. Bislang haben dies vor allem mögliche Investoren und Nutzer getan.

