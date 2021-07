Eine neue App soll dem Einzelhandel im Kreis Landsberg helfen

Drei Cousins entwerfen eine Shopping-App für den Landkreis Landsberg. Welche Händler zum Start dabei sind und was Kunden wissen müssen.

Seit mehr als einem Jahr tüfteln Fabian Zanoni und seine beiden Cousins Marco Zanoni und Christian Bischlager an einer Shopping-App, die den lokalen Einzelhandel stärken soll. Die Idee dazu entstand bereits während des ersten Corona-Lockdowns. In der kommenden Woche soll „Roots“ – zu deutsch Wurzeln – im Landkreis Landsberg online gehen. Im LT verrät Fabian Zanoni (34), wie die App funktioniert und welche Händler bereits dabei sind.

Die ursprüngliche Idee hinter „Roots“: Die App sollte Kunden und den lokalen Einzelhandel in der Corona-Krise zusammenbringen, bevor es für viele Geschäfte zu spät ist. Die drei Cousins aus dem Ostallgäu wollten zunächst einen regionalen Fahrradlieferservice für kleinere Händler auf die Beine stellen, erzählt Fabian Zanoni. Die Idee sei jedoch schnell verworfen worden. Dafür kam ihnen eine andere: eine Plattform, über die ortsansässige Einzelhändler ihre Produkte verkaufen können.

Ein indisches Team hat die Codes für die App geschrieben

Über Roots sollen Kunden Waren bestellen und dann diese entweder abholen oder später auch liefern lassen können. Die drei Cousins haben sich dabei auch von Konzernen wie Amazon inspirieren lassen. An der eigentlichen App-Entwicklung – also am Schreiben des Codes – habe in den vergangenen Monaten ein indisches Team gearbeitet. Der Starttermin habe des Öfteren verschoben werden müssen, sagt Fabian Zanoni. „Die Entwickler haben schon wahnsinnig viel Zeit in das Startprodukt gesteckt. Dadurch hat das Ganze jetzt länger gedauert, aber die Basis ist auch wahnsinnig gut.“

Die Onlineversion ist ab Montag verfügbar. In Kürze soll in den App Stores auch eine App heruntergeladen werden können. Diese ist sowohl für Kunden als auch für Händler kostenlos. Die Geschäfte sollen erst bei einem Verkauf ihrer Produkte einen gewissen Anteil an „Roots“ abgeben. Die Pilotregion umfasst unter anderem den Landkreis Landsberg.

Die App "Roots" soll auch Spaß machen

Die ersten Einzelhändler – und auch Gastronomiebetriebe – sind bereits am Start. Neben dem neu eröffneten Foodtruck „Der Bayrische Brate“ aus Landsberg und dem Windacher Kosmetikstudio „Queen’s Beauty by Verena Hamel“ wird auch „Sophias Stickwerkstatt“ aus Berg am Starnberger See gleich zu Beginn in der App zu finden sein. Das Football Team Landsberg X-Press möchte seine Merchandise-Artikel künftig über „Roots“ anbieten. Laut Fabian Zanoni laufen außerdem Gespräche mit der Stadt Landsberg über eine mögliche Kooperation.

Die App „Roots“ soll vor allem auch Spaß machen, sagt Fabian Zanoni. „Wir wollen, dass Kunden und Händler spielerisch interagieren.“ So ist beispielsweise angedacht, dass Nutzer mit der Roots-App Punkte sammeln können und dort auch auf ihre persönlichen Interessen zugeschnittene Angebote finden. Das sogenannte Geotagging soll außerdem sicher stellen, dass immer der passende Händler in der Region gefunden wird.