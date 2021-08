Im Kreis Landsberg kratzt die Corona-Inzidenz an der 100er-Marke

Im Kreis Landsberg steigt die Corona-Inzidenz weiter an. Ab Dienstag gelten zusätzliche Kontaktbeschränkungen.

Die Corona-Inzidenz ist im Kreis Landsberg von Samstag auf Sonntag sprunghaft gestiegen: Lag sie am Samstag noch bei einem Wert von 61,1, so liegt sie nach Auskunft des Landratsamts Landsberg am Sonntag bei 92,5. Da der Wert nun bereits an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Marke 50 überschritten hat, gelten ab Dienstag zusätzlich zur 3G-Regel weitere Beschränkungen.

Momentan befinden sich 130 Personen im Landkreis Landsberg nach einem positiven Coronatest in häuslicher Quarantäne, teilt das Landratsamt mit. Ebenso weitere 105 enge Kontaktpersonen. Da der Inzidenzwert bereits am Samstag am dritten Tag in Folge die 35 überschritten hatte, gilt ab Montag die 3G-Regel. Ab Dienstag allerdings treten weitere Beschränkungen in Kraft, da nun auch an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 50er-Marke überschritten wurde.

Die Anzahl der Hausstände wird beschränkt

So ist der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken nur mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen zweier weiterer Hausstände gestattet, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt zehn Personen nicht überschritten wird, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts. Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht. Vollständig geimpfte oder genesene Personen werden bei der Gesamtzahl nicht mitberechnet.

Die Beschränkung auf die Höchstzahl von zehn Personen gilt nicht:

- für eine private Zusammenkunft ohne besonderen Anlass an der ausschließlich geimpfte oder genesene Personen teilnehmen,

- für berufliche und dienstliche Tätigkeiten, bei denen ein Zusammenwirken mehrerer Personen zwingend erforderlich ist.

Öffentliche Veranstaltungen aus besonderem Anlass und mit einem von Anfang an klar begrenzten Personenkreis sind mit bis zu 25 Personen in geschlossenen Räumen und bis zu 50 Personen unter freiem Himmel jeweils einschließlich geimpfter oder genesener Personen zulässig. Nicht vollständig geimpfte oder nicht genesene Teilnehmer müssen über einen Testnachweis verfügen.





Private Veranstaltungen aus besonderem Anlass und mit einem von Anfang an begrenzten und geladenen Personenkreis wie Geburtstags-, Hochzeits- oder Tauffeiern und Vereinssitzungen sind mit bis zu 25 Personen in geschlossenen Räumen und bis zu 50 Personen unter freiem Himmel jeweils zuzüglich geimpfter oder genesener Personen zulässig.

Sonderregel für Gottesdienste, Hochzeiten und Taufen

In diesem Zusammenhang weist das Landratsamt darauf hin, dass für öffentlich zugängliche Gottesdienste, Hochzeiten oder Taufen in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften die Personenbeschränkung sowie die Testpflicht für nicht Geimpfte beziehungsweise nicht Genesene nicht gilt.

In den Schulen gilt auch am Sitz- und Arbeitsplatz für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte gleich welcher Jahrgangsstufe und Schulart grundsätzlich Maskenpflicht. (lt)