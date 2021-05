Landkreis Landsberg: Unfälle wegen Hagel- und Graupelschauern

Am Mittwoch hagelt und graupelt es im Landkreis Landsberg. Zwei Autofahrer werden davon überrascht.

Aufgrund von Graupel- und Hagelschauer haben sich am Mittwoch zwei Verkehrsunfälle bei Schwabhausen und Dienhausen ereignet.

Nach Angaben der Polizei war ein 26-Jähriger aus dem Landkreis mit seinem Auto am Mittwochabend auf der Dorfstraße in Schwabhausen in Richtung Jedelstetten unterwegs, als sein Wagen aufgrund eines starken Graupelschauers auf den Gegenfahrstreifen geriet und mit dem Auto eines 31-Jährigen kollidierte. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 6000 Euro.

Bei Dienhausen frontal gegen Baum gefahren

Am Mittwochnachmittag geriet ein 43-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Weilheim-Schongau auf der Kreisstraße zwischen Schwabsoien und Dienhausen aufgrund eines starken Hagelschauers mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro. Der Fahrer verletzte sich laut Polizei leicht und wurde ambulant im Schongauer Krankenhaus behandelt. (lt)

