Stopp der Planungen für neues Landratsamt: Antrag wird „zerpflückt“

Plus Die Landsberger Räte können die Bedenken von ÖDP und Die Partei nicht nachvollziehen. Selbst der ÖDP-Kreisvorsitzende Rainer Gottwald geht auf Distanz.

Die Fraktion aus ÖDP und Die Partei im Landsberger Kreistag möchte, dass die Planungen zum Neubau des Landratsamts am Penzinger Feld bis auf Weiteres eingestellt werden. In einer Sitzung des Kreisausschusses wurde ein entsprechender Antrag nun behandelt – und stieß bei Räten anderer Parteien auf viel Gegenwind. Auch innerparteilich sorgt das Schreiben offenbar für Zwist: Denn der ÖDP-Kreisvorsitzende Dr. Rainer Gottwald übt ebenfalls Kritik – die Argumente seien „regelrecht zerpflückt“ worden und stimmten mit der Begründung des von ihm initiierten Bürgerbegehrens zum Stopp des Neubaus nur bedingt überein. Wie es nun weitergeht.