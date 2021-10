Sturm "Ignatz“: Bisher keine gravierenden Schäden im Kreis Landsberg

Das Sturmtief "Ignatz" fegt am Donnerstag über den Landkreis Landsberg hinweg. Die Kauferinger Feuerwehr muss ausrücken.

Der Sturm "Ignatz“ fegt mit heftigen Windböen über den Landkreis Landsberg hinweg. In der Landsberger Altstadt sind Ständer und Dekoteile umgefallen, außerdem wurden Teppiche aufgerollt. Auf den Straßen in der Region liegt eine Menge Laub herum - die Fahrbahnen waren deswegen vor allem am Morgen wegen der Nässe vergleichsweise glatt.

Bis dato habe die Polizeiinspektion Landsberg im Zusammenhang mit dem Sturm allerdings noch keine Einsätze zu verzeichnen gehabt, sagt Pressesprecherin Julia Siebert auf LT-Nachfrage. Auch die Landsberger Feuerwehr war wegen des Wetters laut Kommandant Markus Obermayer Stand früher Mittag noch nicht im Einsatz.

Der Sturm hat viel Laub runtergeblasen - so auch in der Neuen Bergstraße. Foto: Thorsten Jordan

Die Freiwillige Feuerwehr Kaufering musste hingegen bereits zweimal wegen Bäumen, die in die Fahrbahn hineinragten, ausrücken, berichtet Kommandant Markus Rietig. Beide Einsätze spielten sich im Waldgebiet Westerholz zwischen der Marktgemeinde und Scheuring ab.

