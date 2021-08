Landkreis Landsberg

Wo stecken sich Menschen aus dem Kreis Landsberg mit Corona an?

In den vergangenen sieben Tagen gab es 104 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Landsberg.

Plus Viele Neuinfektionen im Landkreis Landsberg sind auf eine bestimmte Altersgruppe zurückzuführen. Auch vollständig Geimpfte stecken sich an.

Von Dominik Stenzel

Der rasante Anstieg der Corona-Zahlen im Landkreis Landsberg hat sich auch am Wochenende fortgesetzt. Nach den aktuellsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) sind in den vergangenen sieben Tagen 104 Neuinfektionen zu verzeichnen gewesen – 32 wurden alleine am Sonntag gemeldet. Eine Statistik offenbart, dass sich gerade vor allem die Angehörigen einer bestimmten Altersgruppe mit dem Virus anstecken. Wie das Landratsamt auf Nachfrage bestätigt, kommt es mittlerweile außerdem des Öfteren zu Impfdurchbrüchen.

