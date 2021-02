vor 56 Min.

Landsberg: Bauzaun versperrt Weg in die Tiefgarage

Plus Eine Absperrung macht den Zugang zur Tiefgarage Lechstraße in Landsberg für Fußgänger dicht. Darf das überhaupt so sein? Das sagt die Stadt Landsberg dazu.

Von Daniel Weber

Von einer „illegalen Totalsperre“ in der Landsberger Brudergasse sprach ein Facebook-User am Mittwoch. Der Weg zur Tiefgarage Lechstraße sei durch eine Absperrung völlig blockiert, was laut Verkehrsüberwachung so nicht erlaubt sei. Eigentlich müssten Fußgänger durchgelassen werden, behauptet der Bürger. Das LT hat bei der Stadt Landsberg nachgefragt, was es mit der Baustelle auf sich hat und ob die Sperrung rechtens ist.

Sperrung in der Brudergasse wegen Baustelle am Vorderen Anger

Laut Petra Freund, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Landsberg, wurde in der Brudergasse tatsächlich eine Gesamtsperrung angeordnet – allerdings nur für den Autoverkehr. Diese Maßnahme solle noch bis zum Dienstag, 2. März, andauern. Grund dafür seien Arbeiten am Leitungsnetz der Stadtwerke Landsberg für das Anwesen Vorderer Anger 213. Dieses gehöre zu dem seit mehreren Jahren laufenden Bauprojekt an der Brudergasse und an der Johanniskirche.

In der Anordnung des Ordnungsamts sei vorgesehen, dass der Fußgängerverkehr zu gewährleisten ist, bestätigt Freund den Vorwurf des Anliegers. Verantwortlich für die Umsetzung dieser Vorgabe, etwa in Form einer Beschilderung, sei der Antragsteller, also in diesem Fall die Stadtwerke oder die beauftragte Baufirma.

Baustelle in der Landsberger Schulgasse

Eine weitere Innenstadtbaustelle in Landsberg gibt es derzeit in der Schulgasse gegenüber der Pizzeria. Bei diesen Arbeiten geht es um das Herstellen eines Mehrspartenanschlusses, berichtet Freund. Die Sondernutzungserlaubnis an dieser Stelle gehe bis zum Mittwoch, 3. März.

Wie bei der Baustelle in der Brudergasse sei auch in der Schulgasse der Fußgängerverkehr zu gewährleisten, sagt Freund.Im Moment ist die Absperrung aber ohnehin abgebaut.

