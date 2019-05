vor 50 Min.

Landsberg: CSU schlägt Thomas Eichinger wieder als Landrat vor

Thomas Eichinger soll noch vor der Sommerpause offiziell nominiert werden. Was die CSU-Kreistagsfraktion so gut an ihm findet.

Von Gerald Modlinger

Soll Thomas Eichinger Landrat bleiben? Zumindest die Unterstützung der CSU-Kreistagsfraktion hat er. Diese habe einstimmig einstimmig beschlossen, Eichinger für die Wahl am 15. März 2020 erneut als Landrat vorzuschlagen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die endgültige Nominierung in der CSU-Delegiertenversammlung soll voraussichtlich noch vor der Sommerpause stattfinden.

Warmbad, Feuerwehr und Schulen

„Mit Thomas Eichinger hat der Landkreis einen engagierten, kompetenten Landrat, der für die Menschen im Landkreis wichtige Entscheidungen anstößt und gemeinsam mit dem Kreistag auf den Weg bringt“, verdeutlicht Wilhelm Böhm, der Vorsitzende der CSU im Kreistag. Er erinnert dabei beispielhaft an den beschlossenen Neubau des Greifenberger Warmbads, des Feuerwehrausbildungszentrums in Pürgen und zur Fortschreibung des Schulentwicklungsprogramms.

Was sich Eichinger für das laufende Jahr vorgenommen hatte, lesen Sie hier: Landrat Thomas Eichinger will das Jahr mutig angehen

Auch am Klinikum Landsberg würde die Zukunftsfähigkeit und Qualität weiterentwickelt. In den fünf Jahren seiner Amtszeit, die am 1. Mai erreicht wurden, habe man mit Landrat Eichinger viele Themen fortentwickelt: So sei der Landkreis inzwischen Gesundheitsregion Plus geworden, habe nach 18 Monaten Vorbereitung kürzlich die Bewerbung zur Bildungsregion abgegeben und mit dem „Jahr der Biene“ in 2018 einen eigenen Anstoß zum Erhalt der Artenvielfalt gegeben, der mit dem „Jahr der Spechte“ fortgesetzt wird.

Die Sparkassenfusion verhindert

Das Thema Integration sei in einem eigenen Sachgebiet neu organisiert worden und werde durch zahlreiche begleitende Maßnahmen gut gemanagt. Böhm erinnert auch an Eichingers Beitrag zur Verhinderung der Sparkassenfusion und seine Initiative für einen kommunalen Zweckverband zur Nutzung der Penzinger Konversionsflächen. Auch die Wirtschaftsförderung sei auf neue Beine gestellt und die Inklusion im Landkreis vorangebracht worden.

Themen Folgen