Corona: Probleme bei der Kontaktverfolgung im Kreis Landsberg

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Landsberg ist konstant hoch. Das Gesundheitsamt hat Probleme, die Kontaktpersonen von Infizierten zu ermitteln.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Landsberg steigt stetig an. Eine Folge: Die Mitarbeiter des Contact Tracing Teams (CTT), die Kontaktpersonen von Infizierten ermitteln, arbeiten am Limit und können bald nicht mehr alle Kontakte ermitteln. Deswegen richtet die Leiterin des Gesundheitsamts einen dringenden Appell an die Bevölkerung.

Das Gesundheitsamt Landsberg informiert seit Tagen über stark ansteigende Infektionszahlen im Landkreis Landsberg. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamts, einschließlich des Contact Tracing Teams (CTT), sind laut Pressemeldung des Landratsamts weiterhin mit großem Einsatz damit beschäftigt Infektionsfälle und enge Kontaktpersonen zu ermitteln. Die Benachrichtigung der Kontaktpersonen könne beim aktuellen Infektionsgeschehen möglicherweise in Kürze nicht mehr in bisher gewohntem Umfang geleistet werden. Diese würde dann analog der Vorgaben der Fachbehörden auf Haushaltskontakte und Ausbrüche in vulnerablen Bereichen fokussiert werden.

Aufgrund der sehr angespannten Situation und der damit verbundenen Arbeitsauslastung ist das Gesundheitsamt und das Contact-Tracing-Team derzeit nur schwer telefonisch zu erreichen, Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, Anfragen per Mail an das Gesundheitsamt zu stellen (E-Mail: gesundheitsamt@LRA-LL.bayern.de).

Dr. Manuel Müller-Hahl leitet das ans Landsberger Gesundheitsamt angegliederte Contact-Tracing-Team. Foto: Julian Leitenstorfer

Insgesamt handelt es sich weiterhin um ein diffuses Infektionsgeschehen im Landkreis ohne lokalen Hotspot, teilt das Landratsamt mit. Das Gesundheitsamt bitte daher weiterhin, unbedingt die Regeln und Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie einzuhalten und trotz der bestehenden Freiheiten die grundlegenden Hygieneregelungen zu beachten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bürgerinnen und Bürger Kontakt zu einer Corona infizierten Person haben, sei momentan sehr hoch.

Dringender Appell, sich impfen zu lassen

Die Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe wurde umfassend geprüft. "Impfen ist die beste Möglichkeit, um sich vor einer Corona-Erkrankung und auch deren möglichen Langzeitfolgen („Long COVID“) zu schützen. Damit helfen Sie sich, Ihren Angehörigen und den Menschen in Ihrer Umgebung", sagt Dr. Birgit Brünesholz, die Leiterin des Gesundheitsamts. Je mehr Personen geimpft seien, desto weniger würden schwer erkranken oder am Coronavirus sterben. Wer geimpft sei, müsse auch als enge Kontaktperson in der Regel keine Quarantäne einhalten.

"Vollständig geimpfte und genesene Personen haben im Vergleich zu Ungeimpften zwar ein geringeres Risiko, sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 anzustecken. Allerdings ist der Schutz nicht hundertprozentig, so dass Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Menschen in der Umgebung dennoch sinnvoll sind", so Brünesholz. Sollte es bei Geimpften zu einer Infektion kommen, so verlaufe diese in der Regel in abgeschwächter Form; das Risiko von schweren Komplikationen sei deutlich geringer als bei nicht geimpften Menschen. "Denken Sie bitte in jedem Fall an eine rechtzeitige Auffrischimpfung, da der Impfschutz bereits ab sechs Monaten nach der vollständigen Immunisierung deutlich abzunehmen beginnt“, sagt Dr. Birgit Brünesholz. (lt)