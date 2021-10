Landsberg

Grundschulen in Landsberg: Wohin mit den ULP-Kindern?

Wohin sollen die Kinder aus dem neuen Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach in Landsberg künftig zur Schule gehen?

Plus Im neuen Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach (ULP) in Landsberg sollen künftig 1500 Menschen leben. Das hat auch Auswirkungen auf die städtischen Grundschulen.

Von Thomas Wunder

Auch wenn sich in Landsberg die Einwohnerzahl 2020 erstmals seit Jahren nicht erhöht hat, wird die Stadt künftig weiter wachsen. Allein im neuen Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach (ULP) wird Wohnraum für 1500 Menschen geschaffen. Mit dem Wachstum steigt auch die Zahl der Grundschüler und damit der Platzbedarf an den städtischen Grundschulen. Wo der künftig geschaffen werden soll und wo die Kinder aus dem ULP-Gebiet zur Schule gehen sollen, war jetzt Thema in der Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses des Stadtrats.

