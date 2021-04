Landsberg: Kripo sucht nach unbekanntem Sex-Täter

Ein älterer Mann startet in Landsberg einen sexuellen Angriff auf eine Frau. Jetzt sucht die Kriminalpolizei nach dem Täter.

Wie die Polizei jetzt erst mitteilt, hat es am Sonntag, 4. April, einen sexuellen Übergriff in Landsberg gegeben. Die Tat ereignete sich laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord in der Grünanlage am Hindenburgring. Eine 58-jährige Frau wurde gegen 14 Uhr von einem bislang Unbekannten unsittlich berührt. Der Mann fasste seinem Opfer an die Brust und forderte sexuelle Handlungen. Als die Frau hierauf nicht einging, entfernte sich der Täter unerkannt.

Der Mann war etwa 60 Jahre alt, 1,60 Meter groß, hatte kurze, graue Haare und trug eine Brille. Als Oberbekleidung trug er einen mehrfarbigen Pullover mit den Farben pink und weiß.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat in diesem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.

