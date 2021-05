Landsberg

20:43 Uhr

Landsberg: Bunte Ballons auf der Karolinenbrücke

Plus Am 8. Mai 1945 endet der Zweite Weltkrieg. Am Vorabend des Jahrestags erinnert die Landsberger Gruppierung „Landsberg bleibt bunt“ nicht nur an dieses bedeutende Datum.

Von Frauke Vangierdegom

Bunte Luftballons mit kleinen LED-Lichtern hängen auf beiden Seiten der Landsberger Karolinenbrücke. Darunter Pappkarton-Karten mit Botschaften unterschiedlichster Art. Aufgehängt haben sie Mitglieder der Organisation „ Landsberg bleibt bunt“. Auch wenn die Aktion schon vor einer Woche hätte starten sollen, sind die Organisatoren über die witterungsbedingte Verschiebung zufrieden.

