Landsberg

06:56 Uhr

Landsberg: So läuft heuer „Jugend musiziert“

Plus Die Corona-Pandemie zwingt die Veranstalter des Wettbewerbs, neue Wege zu gehen. Was in diesem Jahr anders ist und wie die Jugendlichen aus der Region Landsberg abschneiden.

Von Romi Löbhard

Es war alles vorbereitet, der Termin im Januar 2021 stand, die Vorspielräume waren gebucht. Der 58. Wettbewerb „Jugend musiziert“, Region Landsberg-Schongau, war startbereit. Lothar Kirsch, der mittlerweile pensionierte Leiter der Städtischen Sing- und Musikschule Landsberg freute sich bereits darauf. Dann ging es im Dezember 2020 erneut in den coronabedingten Lockdown. Ganz ausfallen, wie im vergangenen Jahr, sollte der Wettbewerb aber diesmal nicht.

