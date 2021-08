Landsberg

Neurologe Frank Giesen eröffnet eine Praxis mitten in Landsberg

Frank Giesen unterhält seit knapp einem Jahr eine Neurologiepraxis in Landsberg. Zuvor war er unter anderem in Bundeswehrkrankenhäusern tätig und dabei auch im Ausland im Einsatz.

Plus Frank Giesen behandelt in Landsberg unter anderem chronische Migräne. Der Neurologe verfügt über große Erfahrungen in der klinischen Forschung.

Von Ulrike Reschke

Als das Dachgeschoss des ehemaligen Kaufhauses Heimsch überraschend frei wurde, überlegten Frank Giesen und seine Frau Brigitte Kähny-Giesen nicht lange. Sie griffen zu und unterschrieben den Mietvertrag für neue Praxisräume. Der Familie wegen – das Paar hat drei Kinder und wohnt seit 16 Jahren in Landsberg – wollte der Neurologe, als das vor vier Jahren im Raum stand, seinen Arbeitsplatz in der klinischen Forschung nicht dauerhaft nach Paris verlegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

