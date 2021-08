Landsberg

vor 16 Min.

„Omas gegen Rechts“ protestieren in Landsberg gegen Schrem-Bau

Plus Die "Omas gegen Rechts" aus München informieren sich in Landsberg auf dem ULP-Gelände über den Karl-Schrem-Bau, der wegen der NS-Vergangenheit seines Namensgebers für Aufregung sorgt.

Von Daniel Weber

Das Thema Erinnerungskultur ist in Landsberg seit der Debatte um den Namen des Karl-Schrem-Baus wieder hochaktuell. Über dessen Namensgeber ist jüngst an die Öffentlichkeit gelangt, dass er Mitglied in diversen nationalsozialistischen Vereinigungen war. Nun sind die „Omas gegen Rechts“ aus München angereist und haben in Begleitung von Wolfgang Hauck vom Verein „dieKunstBauStelle“ am Karl-Schrem-Bau protestiert. Am Abend debattierten die zehn Frauen auf einem prominent besetzten Podium über den heutigen Umgang mit dem Nationalsozialismus.

