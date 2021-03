vor 15 Min.

Landsberg: So fühlt sich der Friseurbesuch nach dem Lockdown an

Plus Viele warten sehnsüchtig auf einen Friseurtermin – auch LT-Redakteur Dominic Wimmer. Er berichtet vom ersten Haarschnitt. Die Sieger des Termin-Gewinnspiels stehen fest.

Von Dominic Wimmer

Ich habe mich zuletzt immer öfter dabei ertappt. Frühmorgens. Im Badezimmer stehe ich müde vor dem Spiegel und denke mir: Keine Ahnung, wer der Typ, der mir da gegenübersteht, ist – aber ich putze ihm trotzdem die Zähne. Ja, auch Frisur und Erscheinungsbild sind seit einigen Wochen im Lockdown. Es wird Zeit, dass die Matte endlich wieder in Form gebracht wird. Als kürzlich die Landesfürsten und die Kanzlerin beschlossen, dass die Friseure am 1. März wieder öffnen dürfen, habe ich zwei Minuten später eine Mail an die Friseurin des Vertrauens geschrieben und um einen Termin gefleht.

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Diese Weisheit bekommen alle zu spüren, die sich in den vergangenen Tagen um einen Termin fürs Haareschneiden bemüht haben. Viele Salons im Landkreis Landsberg sind die nächsten Wochen ausgebucht. Die Termin-Verlosungsaktion des Landsberger Tagblatts ist der beste Beweis dafür: Dutzende Leser haben sich beworben. Gut, dass ich schnell genug war, um mir bei Christina Jacob bei „Hairlich“ in Landsberg einen Termin zu sichern.

Am 11. Dezember war ich zuletzt bei ihr. Unser für drei Wochen später vereinbarte Termin wurde vom totalen Lockdown zunichtegemacht. Und ich freue mich wirklich, dass es dem Wildwuchs an den Kragen geht. Das Grau an den Schläfen überlagert mittlerweile alles. Die Haare kräuseln sich über den Ohren und beim Kopfschütteln wackelt das wallende Haupthaar bereits mächtig hin und her. Zuletzt habe ich kapituliert und mich in sämtlichen beruflichen Video-Konferenzen so gezeigt, wie die Matte liegt.

Frisur und Laune sind im Lockdown

„Wow, du hast echt gut gezüchtet“, lacht Chrissi, als ich meine Cap abnehme. Es geht zum obligatorischen Haarewaschen. Das ist ja schon seit Monaten Pflicht und war eine der Bedingungen, als die Friseure nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 wieder öffnen durften. Diesmal waren die Friseurläden und Barbershops in Bayern ganze 75 Tage lang dicht.

„In diesem Lockdown war es viel langweiliger daheim als im ersten, weil ja das Wetter nicht so gut war“, sagt Chrissi und gibt einen privaten Einblick. Nach dem Lockdown ab dem 16. März 2020 habe man wenigstens eine angenehme Zeit bei Frühlingswetter im Freien verbringen können. Das war diesmal nicht so. Zwar konnten Jacob und ihre Berufskollegen in den vergangenen Wochen nicht ihrer Arbeit nachgehen, aber nachdem klar war, wann die Wiedereröffnung ansteht, begann der Ansturm der Kunden, um einen Termin zu ergattern.

Wer einen Termin im Landkreis Landsberg will, muss zum Teil lange warten

„Ab dem Tag, wo es hieß, am 1. März geht es los, war es der Hammer. Wir wurden überrannt mit Anrufen, Mails und Nachrichten bei Instagram. Meine Kollegen und ich haben die Termine von zu Hause aus vereinbart“, berichtet Christina Jacob. Sie selbst freut sich sehr, dass der Betrieb wieder angelaufen ist. Nicht nur der Kontakt zu den Kunden, sondern auch zu den Kollegen habe ihr sehr gefehlt. Angst vor einem erneuten Lockdown hat sie nicht unbedingt. „Ich habe die Hoffnung, dass es wieder besser wird und nicht schlimmer. Es wird ja auch wieder wärmer.“

Vorher und nachher: LT-Redakteur Dominic Wimmer freut sich über den ersten Haarschnitt nach dem Friseur-Lockdown. Bild: Wimmer/Jordan

In der Zwischenzeit fühlt es sich für mich deutlich frischer an. Denn die Schneidemaschine hat an den Schläfen genauso wie eine Motorsäge im Fichtenwald ordentlich „ausgeholzt“. Die schwarz-weiß-grauen Haarbüschel, die auf dem Umhang liegen, erinnern mich an längst vergangene Tage. Irgendwann während der Kollegstufenzeit Anfang der 2000er-Jahre hatte ich mal eine wilde Phase mit langen Haaren. Als die gekürzt wurden, fielen auch derart lange Büschel herab – nur waren sie damals noch komplett schwarz. Wehmut. Aber die löst sich gleich wieder in Wohlgefallen auf. Denn nach einer knappen halben Stunde ist der Typ, den ich im Spiegel sehe, wieder der, den ich vor dem Lockdown kannte. Es ist vollbracht. Die Frisur sitzt wieder.

Ähnlich wie mir geht es vor allem jüngeren Kunden, hat die Friseurin des Vertrauens festgestellt. „Denen geht es vorrangig um die Optik, den Älteren natürlich auch, aber auch um den Friseurbesuch an sich.“ Und so ein Termin hat auch einen sozialen Aspekt.

Beim Friseurbesuch gibt es auch immer nette Gespräche

Wer jetzt erst beim Friseur anruft, der muss zum Teil erhebliche Wartezeit mitbringen. „Wir haben gerade eine Wartezeit zwischen einer und sechs Wochen – je nachdem, was der Kunde wünscht“, erklärt Christina Jacob. Am ersten Öffnungstag am Montag habe das Telefon fast pausenlos durchgeklingelt, so groß war der Andrang.

Angesichts dieses Ansturms hat das Landsberger Tagblatt mit Friseur Leuthner aus Kaufering Termine verlost. Der Ansturm war enorm. Dutzende Mails haben uns erreicht – mit zum Teil sehr netten und lustigen sowie persönlichen Nachrichten. Die Gewinner der Aktion sind: Kerstin Lengger, Johannes Schmid und Dagmar Reitmeir. Die Gewinner werden schriftlich von uns benachrichtigt.

