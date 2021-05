Landsberg

Start-Up in Landsberg: Vom Hanf und seinen guten Wirkungen

Plus Daniel Erhard und Dominik Bivec aus Landsberg haben sich auf Produkte aus einer speziellen Pflanze spezialisiert. Was sich hinter der Buchstabenfolge CBD verbirgt

Von Ulrike Reschke

Noch vor ein paar Jahren genoss Cannabis beziehungsweise das daraus gewonnene CBD hierzulande einen zweifelhaften Ruf. Der hat sich inzwischen gebessert und eine Vielzahl mit dem Bestandteil der Hanfpflanze versetzter Produkte ist im Handel erhältlich. Sportler streuen Hanfproteine übers Müsli, Hundebesitzer verabreichen ihrem vierbeinigen Liebling einige Tropfen CBD-Öl, Teetrinker genießen die Blüten oder Blätter der Hanfpflanze als Aufguss. Hanfprodukte gibt es in speziellen Läden, im Supermarkt und in Drogeriemärkten, sei es im Bereich Lebensmittel, Kleidung oder Kosmetik. Mit dieser Vielfalt haben die Landsberger Daniel Erhard und Dominik Bivec wenig am Hut. Sie gründeten vor drei Jahren das Start-Up-Unternehmen „Canoa Germany“.

