Landsberg

16:07 Uhr

Wie die Stadt Landsberg neue Wohnungen schaffen will

Plus Bezahlbarer Wohnraum ist in Landsberg schwer zu haben. Eine kommunale Wohnbaugesellschaft soll das ändern. Ein erster Schritt ist jetzt getan. Warum ihn ein Stadtrat nicht mitgehen kann.

Von Thomas Wunder

In Landsberg fehlt preisgünstiger Wohnraum. Dass der möglichst zeitnah mit einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft geschaffen werden kann, die Bauprojekte realisiert und Wohnungen verwaltet, ist im Stadtrat einhellige Meinung. Das wurde auch in der jüngsten Sitzung deutlich, in der die verschiedenen Gesellschaftsformen vorgestellt wurden. Zwar einigte man sich am Ende auf eine Rechtsform, Stadtrat Christian Hettmer ( CSU) fühlte seine Bedenken aber nicht ausreichend berücksichtigt und verließ den Sitzungssaal unmittelbar vor der Abstimmung.

