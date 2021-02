05:56 Uhr

Landsbergerin siegt bei "Jugend forscht" mit Klebstoff

Plus Yuhan Ye schafft es in der ersten Runde von „Jugend forscht“ mit ihrem Spezial-Kleber auf den ersten Platz in Chemie. Die Landsbergerin bekommt sogar zwei Preise.

Von Daniel Weber

Vor dem Wettbewerb war sie nervös, aber dann lief alles wie am Schnürchen: Yuhan Ye aus Landsberg hat beim „ Jugend forscht“-Wettbewerb im Voralpenland den ersten Platz im Fachbereich Chemie belegt und kommt damit in die nächste Runde, in der junge Forscher bayernweit ihre Projekte präsentieren.

Die 16-Jährige stellt aus verschiedenen Baumharzen umweltfreundlichen Klebstoff her und erforscht die Klebekraft der Resultate. Das Harz löst sie in Aceton auf und kocht es ein. Das Endprodukt klebt so gut wie handelsüblicher Klebstoff, hat Ye herausgefunden, nur dauere es länger, bis es getrocknet ist.

"Jugend forscht" findet 2021 digital statt

Die Schülerin trat mit diesem Projekt bereits 2020 bei „Jugend forscht“ an. Als sie sieglos blieb, tüftelte sie weiter an ihrem Projekt und bekam diesmal nicht nur in ihrem Fachbereich den ersten Platz, sondern auch den Sonderpreis „Nachwachsende Rohstoffe“. Nun feilt sie bereits weiter an ihren Methoden, um auch in der nächsten Runde gut abzuschneiden. Coronabedingt musste sie alles digital präsentieren. Schade fand Ye, dass sie sich deswegen nicht mit Teilnehmern und Besuchern austauschen konnte.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen