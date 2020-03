Landwirte wollen in Dießen Antworten von Ministerin Kaniber

Plus Beim Besuch von Ministerin Michaela Kaniber in Dießen warten einige Landwirte auf sie. Was die Bauern rund um Obmann Johann Drexl wissen wollen.

Auf die Landwirte war doch stets Verlass bei den Wahlen, doch jetzt fühlen sich einige verlassen von ihren Volksvertretern. Wohl deshalb sind am Sonntagvormittag einige Traktoren beim Autohaus Schürer vorgefahren, in dem Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber auf Einladung des CSU-Ortsverbands Dießen als Ehrengast die Positionen ihres Ressorts erläutern sollte. Frau Ministerin reagierte prompt und stellte sich der kleinen Gruppe von Demonstranten, um sich deren Beweggründe anzuhören.

Dem Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, Johann Drexl aus Kaufering (er ist selbst bei der CSU), ging es um Vermarktung der Produkte aus regionaler und ökologischer Landwirtschaft und forderte, diese in Kantinen aller öffentlichen Einrichtungen anzubieten. Die Ministerin ging auf dieses Thema dann in ihrer Rede ein und versprach, die Verpflegung in allen staatlichen bayerischen Kantinen werde regionaler und ökologischer.

Die Ministerin gibt ein Versprechen ab

Im Autohaus hatten sich zahlreiche Besucher und Politprominenz versammelt, die Marian Cammerer vom Ortsvorstand namentlich begrüßte. Bundestagsabgeordneter Michael Kießling, Landtagsabgeordneter Alexander Dorow, Landrat Thomas Eichinger, Bürgermeisterkandidat Roland Kratzer, der Dießener Ortsvorsitzende Georg Stadler, Thomas Goppel, Vertreter der Kreisbauernschaft und aus den Landkreisgemeinden waren der Einladung gefolgt.

Ministerin Michaela Kaniber begründete die Wahl der Lokation dieser Veranstaltung in einem VW-Autohaus damit, dass es zwischen Automobilindustrie und Landwirtschaft viele Parallelen gebe. „Beide gehören zu den umsatzstärksten Sektoren, die wir in Bayern und Deutschland haben.“ Beide würden von den politischen Mitbewerbern – vor allem den Grünen – nicht verstanden. Überall dort, wo sie mitregieren, stünden Agrarfabriken. In Bayern dagegen gäbe es lediglich fünf Betriebe, bei denen mehr als 500 Kühe im Stall stehen. „Lassen wir uns die bayerische Landwirtschaft nicht schlechtreden“, meinte sie mit Blick auf die politische Konkurrenz.

Eine Bürgermeisterkandidatin hat einen Wunsch

Bayern sei mit 10.600 Biobetrieben die Nummer eins in Deutschland. Kein Bundesland investiere so viel in dieses wichtige Feld und habe die ganze Bandbreite der agrarpolitischen Themen im Blick. Die von Ministerpräsident Markus Söder durchgesetzte „Bundesmilliarde“ sei ein starkes Signal der Wertschätzung, kein „Schweigegeld“. Vor allem müsse es den kleineren und mittleren Betrieben zugutekommen.

Ausführlich äußerte sich die Ministerin zur Gülleausbringung, Düngeverordnung, Tierwohl und dem Volksbegehren. Es dürfe nicht alles auf dem Rücken der Bauernschaft ausgetragen werden, diese könne nicht allein für Artenschwund und Artensterben verantwortlich gemacht werden. Beim Mercosur-Abkommen würden faire Bedingungen für die Landwirtschaft gefordert. Die Höfe im Freistaat müssten erhalten bleiben, damit Lebensmittel nach hohen Standards erzeugt werden können. Zur anschließenden Diskussion wurden wenige Fragen zugelassen. Marianne Scharr, eine der Dießener Bürgermeisterkandidatinnen, wünschte sich, dass alle Gemeindeoberhäupter und Vertreter der Verbände ins Ministerium zum Gespräch eingeladen werden und die Ministerin hielt dies für eine gute Idee.