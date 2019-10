Mobile Wärme: Nicht nur eine technische Frage

LT-Redakteur Gerald Modlinger blickt auf die Probleme beim Wärmetransport ins Kauferinger Lechtalbad.

Die Probleme beim Wärmetransport von einer Biogasanlage in Weil zum Lechtalbad in Kaufering sind nicht nur technischer Natur. Offensichtlich fehlt es auch am gegenseitigen Vertrauen von Landratsamt und Lena Service GmbH. Das wurde in und nach der Sitzung des Umweltausschusses des Kreistags deutlich, die aufgrund eines Antrags von GAL, ÖDP und weiterer Kreisräte stattgefunden hat.

Die Probleme sind auch darin begründet, dass zwar das von der Lena Service GmbH entwickelte System beschafft, die weitere technische Betreuung jedoch an ein anderes Unternehmen vergeben wurde. Und jetzt zieht sich die Optimierung des Wärmetransports hin. Den einen dauert dies zu lange, die anderen verweisen darauf, dass es doch schon besser laufe als am Anfang und ständig an Verbesserungen gearbeitet werde.

Und leider gehen auch bei den geplanten künftigen Projekten in Greifenberg und Dießen die Meinungen auseinander. Das sind keine guten Voraussetzungen, um das Klimaschutzprojekt Wärmetransport voranzubringen. Derweil lägen die Vorteile auf der Hand: Je mehr der Wärmetransport gelingt, desto besser ist das für das Klima und auch für die Kasse des Landkreises.

