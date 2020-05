17:02 Uhr

Monika Karsch und ihre Straße in Rott

Nach Monika Karsch ist in Rott eine Straße benannt worden.

Nach der Olympiazweiten von Rio, Monika Karsch, ist in Rott eine Straße benannt worden. Worauf der Fokus der Schützin aktuell liegt.

Von Christian Mühlhause

Eigentlich sollte der Monika-Karsch-Ring in Rott gemeinsam mit der Namensgeberin – der Olympiazweiten von Rio 2016 mit der Sportpistole – im März eingeweiht werden. Daraus wurde wegen der Corona-Beschränkungen allerdings nichts. Nachdem die Auflagen nun wieder gelockert wurden, hat Monika Karsch, die inzwischen in Regensburg lebt und trainiert, die Chance genutzt und ihre alte Heimat und die Familie besucht. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich die Straße jedes Mal verändert, wenn wir mal wieder hier sind und wie viele Familien inzwischen dort leben.“

Die Schützin, die im Jahr 2016 auch zur Sportlerin des Jahres im Landkreis Landsberg gewählt worden ist, richtet den Fokus auf die nächsten Olympischen Spiele in Tokio, die wegen der Corona-Krise aufs kommende Jahr verschoben worden sind. In den vergangenen Wochen stand das Athletiktraining im Vordergrund. Nach Pfingsten werde sie auch wieder mit dem Schießtraining beginnen, kündigt sie auf Nachfrage des LT an.

