Trauer um Maisterl

Der Scheuringer Franz Maisterl ist tot. Der Banker war politisch und sozial engagiert

Er war Gemeinderat, Kreisrat und Vorstandsvorsitzender einer Bank. Jetzt ist der Scheuringer Franz Maisterl im Alter von 67 Jahren nach einer schweren Krankheit gestorben. „Er war ein Kämpfer für die Region und die wirtschaftlich Schwachen“, sagt Stefan Jörg, der Vorstand der VR-Bank Landsberg-Ammersee, über Maisterl.

Im Jahr 1969 begann Franz Maisterl seine genossenschaftliche Laufbahn in der Raiffeisenbank Weil. Nach Abschluss der Bankausbildung und einer Ausbildung zum Versicherungsberater absolvierte er die Bundesakademie für Genossenschaften und wurde nach der bestandenen Prüfung zum Diplom-Bankbetriebswirt und vom Aufsichtsrat der Weiler Raiffeisenbank in die Geschäftsleitung berufen.

Bis Juli 2015 war Franz Maisterl Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Weil und Umgebung. Zuvor hatte er mit Stefan Jörg die Fusion der VR-Bank Landsberg-Ammersee und der Raiffeisenbank Weil in die Wege geleitet. Danach übernahm Franz Maisterl eine neue Aufgabe, wurde Generalbevollmächtigter und Marktbereichsleiter in Weil. Im Jahr 2017 schied er aus dem operativen Geschäft aus und kümmerte sich um die Erweiterung des VR-Finanz- und Gesundheitszentrums in Weil.

Auch politisch war Franz Maisterl aktiv. In seiner Heimatgemeinde Scheuring saß er von 1996 bis 2002 im Gemeinderat, im Jahr 2008 bewarb er sich um das Amt des Bürgermeisters, unterlag Manfred Menhard aber knapp. Im Kreistag saß Maisterl für die Freien Wähler von Juli 2005 (als Nachrücker für Günter Otremba) bis April 2014. Von 2008 bis 2014 war er Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, im Finanzausschuss und im Verwaltungsrat des Klinikums Landsberg.

Franz Maisterl blieb seiner Heimatgemeinde immer verbunden und engagierte sich in vielen Bereichen. So war er von 1984 bis 1991 Kommandant der Feuerwehr – sein Nachfolger wurde der heutige Bürgermeister Konrad Maisterl. Franz Maisterl war lange Jahre Sprecher der Dorfgemeinschaft und initiierte unter anderem den Martinsmarkt. „Er hat dem Dorfleben viele Impulse gegeben“, sagt Konrad Maisterl.

Sozial engagierte sich Franz Maisterl bei der Aktion „Handwerk mit Herz“, zudem war er Mitorganisator der Haspo, einer Handwerkermesse in Landsberg. (wu)