Obermeitingen

vor 35 Min.

Tödlicher Streit in Obermeitingen: Das sagen einige Anwohner

In diesem Gemeindehaus in Obermeitingen hat sich die Tat ereignet. Das Fenster des Badezimmers, in dem die Leiche eines 62-Jährigen gefunden wurde, ist verhängt. Der mutmaßliche Täter, der 25-jährige Sohn des Opfers, befindet sich derzeit in einem Bezirkskrankenhaus.

Plus Ein Obermeitinger soll bei einer Auseinandersetzung seinen Vater tödlich verletzt haben. Die Tat erschüttert die Gemeinde. Was über den 25-Jährigen inzwischen bekannt ist.

Von Daniel Weber

Gut zwei Wochen ist es her, dass ein 25-Jähriger in Obermeitingen seinen Vater bei einer Auseinandersetzung tödliche Verletzungen zugefügt haben soll. Der Mann ist inzwischen in ein Bezirkskrankenhaus verlegt worden. Während über die Tat selbst schon Einiges bekannt ist, weiß man über den Täter selbst noch nicht viel. Unsere Zeitung hat sich bei Bürgerinnen und Bürgern in Obermeitingen umgehört.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen