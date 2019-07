11:00 Uhr

Ohne Wasserwacht gibt es in Prittriching kein Freibad

Seit 50 Jahren sorgt die Ortsgruppe Prittriching dort für Sicherheit und bringt Kindern das Schwimmen bei. Die Vorsitzende beobachtet Veränderungen. Am Samstag wird gefeiert.

Von Christian Lichtenstern und Christian Mühlhause

Zum Sommer in Burching und den umliegenden Gemeinden gehört seit 54 Jahren das Freibad. Ohne die Wasserwacht – die am Samstag, 6. Juli, ihr 50-jähriges Bestehen feiert – wäre dessen Betrieb aber nicht denkbar. Denn nur durch den ehrenamtlichen Wachdienst kann die Kommune das Betriebsdefizit in Grenzen halten. Ein hauptamtlicher Bademeisterdienst wäre nicht finanzierbar.

Vergangenes Jahr 2200 Wachstunden

Welchen Einsatz die Wasserwacht bringt, zeigt ein Blick auf die Zahlen für den extrem heißen Sommer im vergangenen Jahr. Insgesamt 29 erwachsene Rettungsschwimmer, unterstützt von 30 aktiven Jugendlichen, leisteten von Mai bis September rund 2200 Wachstunden. Mit einer Wachleiter-Gruppe am Vormittag wurden vor einigen Jahren auch die Zeiten der Frühschwimmer abgesichert. Der Wachdienst ist damit lückenlos. Die Sicherheit für die Badegäste ist die eine Seite der Medaille, auf der anderen ist die Schwimmausbildung geprägt. Gerade in Zeiten, in denen immer weniger Kinder Schwimmen lernen, eine wichtige Aufgabe. Generationen von Burchingern, aber auch viele Kinder aus den umliegenden Orten haben es dort gelernt. Feste „Kunden“ sind die Grundschulen aus Prittriching und Scheuring. Seit mehreren Jahren begleitet die Ortsgruppe auch die jährliche Schwimmsportwoche aller Klassen der Schule Grunertshofen aus dem Nachbarkreis Fürstenfeldbruck. In den vergangenen Jahren wurden zudem Kurse für junge Asylbewerber aus der Region gegeben.

Verhalten der Badegäste verändert sich

Zuletzt gab es bundesweit immer wieder Berichte über Badegäste, die den Lebensrettern keinen Respekt entgegenbringen. Das sei in Prittriching aber kein nennenswertes Thema, sagt Hilde Obermayer, Chefin der Wasserwachtgruppe. „Wir sind ein kleines Bad und haben nicht Tausende Besucher gleichzeitig. Die Probleme gab es ja in richtig großen Bädern.“ Festgestellt hat sie allerdings, dass der Umgang der Menschen miteinander sich „nicht positiv“ verändert hat. Früher sei mehr Rücksicht genommen worden. So müssten Schwimmer am Nachmittag zurückstecken, was einzelne nicht einsehen wollen, sagt Obermayer. „Wer seine Bahnen ziehen will, soll bis Mittag oder am Abend kommen. Wir haben nun mal nur ein Becken, und das ist am Nachmittag vorrangig für die Kinder und Jugendlichen da.“

Die Ortsgruppe hat heute 140 Mitglieder und wurde 1969 von 21 Prittrichingern gegründet. Erster Leiter war Karl Schumertl. Ihm folgten Georg Löhner, Werner Schaich und Peter Knoller. In den Anfangszeiten der Ortsgruppe ging es vor allem darum, die gut besuchten Badetage an den Wochenenden abzusichern. In den Jahren 1970 bis 1974 wurden laut Chronik insgesamt rund 1300 Wachstunden geleistet – also etwa 260 im Jahr. Es wurden aber in diesem Zeitraum auch 740 Jugendschwimmscheine und weitere 54 Grundscheine abgenommen. Heute werden in einer Saison rund 100 Schwimmscheine von Kindern und Jugendlichen wie Seepferdchen, Seeräuber oder Jugendschwimmerabzeichen in Bronze, Silber oder Gold abgelegt.

Im Freibad steckt auch Eigenleistung der Wasserwacht

In guten Sommern erholen sich rund 20000 Besucher in der Prittrichinger Freizeitanlage. Die ist 1965 als erstes modernes Freibad im Landkreis Landsberg eröffnet worden und war damals Trumpfass der Kommune beim Gewinn der Goldmedaille beim Dorfwettbewerb auf Bundesebene. 1974 wurde es zum Warmfreibad ausgebaut, und nach einer grundlegenden Sanierung im Jahr 1999 erhielt das Bad 2003 eine moderne Chlorgasanlage. 2005 entstand in Eigenleistung eine Wasserwachtstation im Westen des Beckens. Seit 2013 hilft eine Abdeckfolie, Energie und Kosten zu sparen. Erklärtes Ziel von Gemeinde und Wasserwacht: Das Burchinger „Juwel“ soll möglichst lange für die Naherholung erhalten bleiben.

Fest Ab 15 Uhr wird am Samstag, 6. Juli, im Freibad mit Wasserspielen, Rückblick sowie Ehrungen gefeiert. Eine Poolparty mit DJ Pulli beginnt um 20 Uhr.

