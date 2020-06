12:20 Uhr

Parkchaos am Wochenende: 60 Wildparker müssen jetzt zahlen

Plus Viele Ausflügler stellen bei Stegen ihre Autos ab, wo es nicht erlaubt ist. Die Polizei greift konsequent durch, weil mehrere Gefahren lauern.

Von Frauke Vangierdegom

Das schöne Wetter am Samstag lockte die Menschen ins Freie – vor allem der Ammersee war beliebtes Ausflugsziel: Mit Folgen. Wie die Polizei in Herrsching mitteilte, mussten die diensthabenden Polizisten an rund 60 Autos Strafzettel anbringen. Denn die Fahrzeuge waren verbotenerweise, außerhalb von Stegen rechts und links der Staatsstraße 2070 abgestellt worden. Wie die Polizei in Zukunft reagieren wird.

Dort allerdings ist jegliches Parken verboten. Zum Teil standen die Fahrzeuge auch auf dem Seitenstreifen, wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung beschreibt. „Das war am Sonntag schon sehr massiv“, sagte Polizeiobermeister Robert Schallner im Gespräch mit dem LT. Es komme öfter vor, dass an Wochenenden mit schönem Wetter an dieser Straße Autos parken, die da nicht hingehören. „Aber diesen Samstag waren es besonders viele“, so Schallner.

Einmal kam der Rettungswagen kaum noch durch

Das gefährliche an der Wildparkerei entlang der Staatsstraße 2070 sei, dass es sich hierbei um einen Rettungsweg handelt, der im Notfall schlichtweg nicht richtig genutzt werden könne. Schallner erinnert sich, dass es konkret einen Vorfall gegeben habe, bei dem wegen der falsch geparkten Autos ein Rettungseinsatz verzögert wurde. „Das war vor etwa zwei Jahren, auch im Sommer“, so Schallner. Damals hätten „nur“ 20 bis 30 Autos die Zufahrt blockiert und dem Rettungswagen die Weiterfahrt zum Einsatzort erheblich erschwert.

Solche Verkehrsverstöße ahndet die Polizei rigoros – auch an der Straße zwischen Inning und Stegen verteilten die Polizeibeamten ihre Strafzettel. „15 Euro und mehr“ kostete somit der „Parkplatz“, je nachdem, an welcher Stelle das Fahrzeug genau stand. Es komme immer wieder zu gefährlichen Situationen, weil an mancher Stelle die Fahrbahn durch die Falschparker verengt werde oder Fußgänger die Straße überqueren, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. „Auch beim Ausfahren aus Stegen auf die Staatsstraße ist die Sicht nach links und rechts durch die Falschparker so beengt, dass auch hier gefährliche Situationen an der Tagesordnung sind“, heißt es im Polizeibericht weiter. „Wir werden bei typischen Ausflugswetter auch künftig konsequent überprüfen, ob sich die Fahrer an die Parkverbote halten“, kündigt Schallner an.

