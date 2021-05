Pestenacker

Was bringt der runde Tisch zum Steinzeitdorf Pestenacker?

Plus Nach dem runden Tisch zum Steinzeitdorf Pestenacker ist ein Mitglied des Fördervereins ausgeschlossen. Der Vorsitzende führt weiter seinen falschen Doktortitel.

Von Daniel Weber

Eigentlich sollte sich etwas tun am Unesco-Weltkulturerbe „Prähistorische Siedlung“ in Pestenacker: Die Steinzeitsiedlung sollte den Besuchern mit einem neuen Konzept präsentiert werden, das Museum wird gerade ausgebaut. Doch erst müssen der Eigentümer Landratsamt und der Förderverein ihre Meinungsverschiedenheiten beilegen. Dazu fand nun ein runder Tisch statt; das LT hat nachgefragt, welche Ergebnisse dabei erzielt wurden. Auch zum falschen Doktortitel gibt es Neuigkeiten: Der Vereinsvorsitzende führt ihn noch immer, aber jetzt ist das Mitglied aus dem Verein ausgeschlossen worden, das die Sache an die Öffentlichkeit gebracht hat.

