Polizei löst Party in Utting auf - Feiernde zeigen sich einsichtig

Die Polizei setzt die strikten Ausgangsbeschränkungen durch. In Utting am Ammersee wurde am frühen Freitagabend eine Party aufgelöst.

Die Polizei hat am Freitagabend in Utting am Ammersee eine Party aufgelöst. Sechs junge Männer zwischen 20 und 26 hatten am frühen Abend am ortsbekannten "Sonnendachl" gefeiert. Aufgrund der Allgemeinverfügung anlässlich der Corona-Pandemie wurde die Party aufgelöst, berichtet die Polizei. Die Männer zeigten sich der Mitteilung zufolge einsichtig und entfernten sich. (AZ)

