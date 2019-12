17.12.2019

Prozess in Landsberg: Betrunkener Autofahrer muss ins Gefängnis

Plus Der 50-Jährige aus dem Landkreis Landsberg fährt gegen eine Gartenmauer. Warum die Strafe für ihn hart ausfällt.

Von Ernst Hofmann

Stark betrunken hat sich ein 50-jähriger Mann im April ans Steuer seines Autos gesetzt und ist in einer Ortschaft im südlichen Landkreis gegen eine Gartenmauer gefahren. Deswegen wurde er jetzt in einer Verhandlung am Amtsgericht in Landsberg zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Zudem muss der Angeklagte für weitere drei Jahre auf seinen Führerschein verzichten, den er bereits zum Zeitpunkt des Unfall nicht mehr hatte. Er war ihm wegen einer anderen Trunkenheitsfahrt abgenommen worden. Vor Gericht sagte der Mann auch, warum er ein Alkoholproblem hat.

Vor Gericht sagte der Angeklagte, dass er seit der Scheidung von seiner Frau vor etwa vier Jahren Alkoholprobleme habe. Er greife immer wieder zur Schnapsflasche. So auch am 21. April. 3,35 Promille sind damals bei ihm gemessen worden. Richter Alexander Kessler wunderte sich, wie er in diesem Zustand noch fünf Kilometer habe fahren können. Der Vorsitzende warf dem Mann Verantwortungslosigkeit vor. Er habe nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet. Die Polizisten wurden mehrfach beleidigt Nach dem Unfall lag der Mann auf dem Asphalt der Straße. Gestützt von Polizeibeamten konnte er trotz seines Vollrausches aufstehen. Man habe sich mit ihm unterhalten können. Er habe sie verstanden, sagte eine Polizistin in der Beweisaufnahme. Auf der Fahrt zur Alkoholkontrolle und dann zur Blutentnahme ins Klinikum soll sich der Beschuldigte überhaupt nicht kooperativ gezeigt haben. So musste er von den Polizisten fixiert und gefesselt werden. Sie wurden von ihm gleich vielfach beleidigt. Dafür entschuldigte sich der 50-Jährige im Gerichtssaal, vorher nicht. Nach seinen Worten hat er in den vergangenen zwei Wochen keinen Tropfen Alkohol angerührt. Er sprach von einem praktizierten „Selbstentzug“, der ihm gesundheitlich ziemliche Probleme bereite. Denn sein Kreislauf mache nicht mit. Außerdem habe er eine vier Monate währende Alkohol-Therapie auf einem Bauernhof mit einer sich anschließenden Ambulanten Nachsorge absolviert. Gebracht habe das offenbar nichts, sagte Richter Alexander Kessler. „Ich bin doch kein Verbrecher.“ Der Angeklagte hat einige Vorstrafen, teils weiter zurückliegen. Vor allem Diebstahlsdelikte und Trunkenheitsfahrten mit und ohne Führerschein. „Ich bin doch kein Verbrecher, und das ist doch nicht akzeptabel, dass ich ein Jahr und acht Monate Haft bekommen soll“, sagte der Angeklagte. Für diesen Strafrahmen hatte sich Staatsanwalt Andreas Kraus ausgesprochen. Verteidigerin Alexandra Fuchs plädierte für eine Haftstrafe von nicht mehr als einem Jahr für den 50-Jährigen. Sie und ihr Mandant nahmen das Urteil von Richter Alexander Kessler an. Wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs, vorsätzlichem Fahrens ohne Führerschein, und mehrfacher Beleidigung von Polizisten setzte der Richter ein Jahr und drei Monate Haft als Strafe fest.

