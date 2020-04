Prozess in Landsberg eskaliert: Angeklagter beleidigt Polizisten erneut

Plus Weil er Polizisten angegriffen hat, muss sich ein Mann vor dem Amtsgericht Landsberg verantworten. In der Verhandlung tickt er erneut aus. Es geht auch um einen Suizidversuch.

„Ich bin ja wirklich geduldig, aber jetzt reicht’s!“ Richter Alexander Kessler drohte dem Angeklagten in einem Prozess in Landsberg unter anderem wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte gleich zweimal wegen „ungebührlichen Verhaltens im Gerichtssaal“ mit Ordnungsmaßnahmen. Und die hätte er – wie er sagt – schon seit Ewigkeiten nicht mehr verhängt. Der Richter schickte den Angeklagten aber nur mit seinem Verteidiger zur Beruhigung vor die Tür.

Worum ging es im Prozess? An einem Abend im Februar vergangenen Jahres wurde der Polizei ein bewusstloser Mann gemeldet, der in der Rosenstraße in Landsberg an ein Auto gelehnt sitzen würde. Zwei Polizisten kamen kurz darauf und kümmerten sich um den offensichtlich alkoholisierten Mann. Zunächst – so die Beamten – wollten sie den Mann nach Hause bringen. Doch dann eskalierte die Situation und der Angeklagte soll aggressiv sowie verbal ausfallend geworden sein. Ein versuchter Schlag gegen einen der Polizisten führte zur Fixierung auf dem Boden, Anlegen von Handschellen und zur Überführung in die Wache in der Katharinenstraße. Dort soll der Angeklagte die Polizisten weiter beschimpft und bedroht haben. Er soll gesagt haben: „Ich bring dich um, du Bastard.“

Der Mann sagt, dass er sich umbringen wollte

Der Angeklagte, 37, arbeitslos – nach eigener Aussage hat er bis auf die erste Klasse nie die Schule besucht – kann sich an den Verlauf des Abends nicht erinnern. In der Verhandlung bezichtigte er die Polizeibeamten der Lüge. Er berief sich dabei auf Auseinandersetzungen, die er bereits in der Vergangenheit mit der Polizei gehabt habe. Der Mann sagte, er habe sich an diesem Abend mittels Medikamenten umbringen wollen, da seine Freundin ein Jahr zuvor ein Kind verloren habe. Auch von einem Schlaganfall und psychischer Krankheit war die Rede.

Ist der Angeklagte überhaupt schuldfähig?

Immer wieder reagierte der Angeklagte in der Verhandlung aufgebracht bis ausfallend und störte mit sich wiederholenden Zwischenrufen wie „die in den Uniformen lügen“, den Verhandlungsverlauf. Bis Alexander Kessler die Verhandlung aussetzte und ein Sachverständigengutachten zur Frage der Schuldfähigkeit des Angeklagten sowie der Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt oder einem psychiatrischen Krankenhaus in Auftrag gab. „Es macht keinen Sinn, mit Ihnen in dieser Form weiter zu verhandeln“, so der Richter.

Wie Kessler dem LT sagte, wird die Staatsanwaltschaft auch prüfen, ob ein neues Ermittlungsverfahren gegen den Angeklagten wegen Beleidigung der Polizisten und des Richters eingeleitet werden soll.