vor 38 Min.

Rätselraten um 100 Gramm Marihuana

Prozess in Landsberg wird vertagt

Das Schöffengericht unter Vorsitz des hauptamtlichen Richters Alexander Kessler sah sich gestern selbst nach vier Stunden Verhandlung nicht in der Lage, ein Urteil zu sprechen. Denn trotz der Aussagen der beiden Angeklagten und zweier Polizisten konnte nicht geklärt werden, was es mit dem Fund von über 100 Gramm Marihuana im Auto des 39-jährigen Angeklagten auf sich hat.

Die Drogen, die in zwei Plastikbeuteln verpackt waren, fielen der Polizei im April 2019 in die Hände. Nicht etwa bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle. Nein, der Fahrer des Autos war in der Augsburger Straße in Landsberg bei Rot über eine Ampel gefahren. Er sagte aus, dass er nichts von den Drogen in seinem Auto wisse. Die lagen auf dem Rücksitz des Fahrzeugs, eingerollt in einem Pulli, der ihm gehörte.

Doch wie kam das Rauschgift dorthin? Und was sollte damit geschehen? Drei Varianten, so Richter Kessler, kamen infrage. Variante eins: Der Angeklagte hat gewinnbringend damit gehandelt. Variante zwei: Die mitangeklagte 24-jährige Frau, die mehrere Jahre mit dem Mann liiert war, wollte sich an ihm rächen, weil er sie betrogen hatte. Variante drei (Favoritin der Staatsanwaltschaft): Die beiden könnten gemeinsames Spiel getrieben haben.

Von den Aussagen der Angeklagten war Richter Kessler gar nicht überzeugt. Die Suche nach der Wahrheit gibt das Gericht jedoch noch nicht auf. Im Benehmen mit den beiden Verteidigern, Rechtsanwalt Sascha Schnarr und Rechtsanwalt Alexander Winkler, sollen weitere Zeugen gehört werden. Fortgesetzt wird die Verhandlung am Mittwoch, 12. Februar, ab 9 Uhr. Außerdem soll eruiert werden, ob der Chatverkehr der Angeklagten im April und Mai zurückverfolgt werden kann. (eh)

