vor 20 Min.

So wird dem Wald geholfen

Die EU finanziert ein Millionen-Projekt im Landkreis

Seit vielen Jahren beschäftigt sich der pensionierte Förster Ludwig Pertl mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald. Jetzt will er gemeinsam mit der Hochschule Weihenstephan, der Stadt Landsberg und dem Landkreis ein weiteres Forschungsprojekt mit einem siebenstelligen Etat zu dem Thema auf den Weg bringen.

Bei dem Projekt, das Ludwig Pertl im Umweltausschuss des Kreises vorgestellt hat, sollen drei Jahre lang der Waldumbau in der Region wissenschaftlich begleitet und Handlungsempfehlungen gegeben werden. „Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, dass wir den Zuschlag erhalten haben“, freut sich Pertl über das Projekt mit einem Volumen von 1,45 Millionen Euro.

Pertl will die bisherige Arbeit aus seinem vorherigen Projekt „ Links-4-Soils“ fortsetzen. In diesem hatte er nachgewiesen, dass das größte Problem für den Wald der fehlende Niederschlag ist und nicht die steigenden Temperaturen durch den Klimawandel. Der Regen sei auch deswegen so wichtig, weil er eine Kühlungsfunktion hat und bei dem Prozess auch Wasserdampf entstehe, der aufsteige und letztlich Regenwolken bilde, so Pertl. Weil den Böden die Feuchtigkeit fehle, könnten diese die Wärme nicht mehr aufnehmen, so der Fachmann.

„Jetzt geht es darum, herauszufinden, welche Bäume mit den veränderten Bedingungen klar kommen. „Tanne und Ahorn verkraften es besser als die Fichte. Wir wollen noch Untersuchungen zu anderen Bäumen wie der Linde und der Eiche vornehmen, um mehr Messergebnisse zu bekommen, aus denen wir Handlungsempfehlungen ableiten können“, sagt der ehemalige Förster auf Nachfrage des LT.

Das Folgeprojekt hat bereits Anfang September begonnen. Der Landkreis steuert – die Zustimmung des Kreisausschusses vorausgesetzt – einen Eigenanteil von 210000 Euro bei. Bei der Stadt Landsberg sind es 429000 Euro und von der Hochschule Weihenstephan kommen 96000 Euro. (chmü)

