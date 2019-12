Südumgehung: OB-Kandidat Moritz Hartmann kritisiert den Landrat

Plus Landrat Thomas Eichinger hat eine Südumgehung für Landsberg ins Spiel gebracht. Die Grünen sehen darin keinen Sinn. Sie verweisen dabei auf die Ergebnisse früherer Untersuchungen der Stadt.

Eine Südumgehung für Landsberg? Dieses Thema hat am Mittwoch Landrat Thomas Eichinger ( CSU) beim traditionellen Pressegespräch zum Jahresende auf den Tisch gelegt. Und der Widerspruch hat nicht lange auf sich warten lassen. Er kommt vom Oberbürgermeisterkandidaten der Grünen, Moritz Hartmann.

„Vielen Dank unserem Landrat für die Ratschläge zur Südumgehung von Landsberg – diese gehen unserer Meinung aber absolut in die falsche Richtung“, heißt es in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung der Grünen. Solle der Klimaschutz ernst genommen werden, so Hartmann, dann müsse der motorisierte Straßenverkehr reduziert werden. Denn laut dem Klimaschutzkonzept des Landkreises entstünden 38 Prozent der CO2-Emissionen durch den Verkehr.

Zwei Varianten stehen im Raum

Die Stadt beschäftige sich im Übrigen nicht erst seit gestern mit der Verkehrsthematik. Immer wieder seien dabei auch Varianten für eine Südumgehung untersucht worden. Demnach gebe es eigentlich nur zwei Planfälle:

Variante eins würde südlich des Tierheims an der B17 neu abzweigen, über den Lech und zwischen Teufelsküche und Campingplatz den Wildpark durchschneidend auf die Ummendorfer Straße und auf die Ostspange Richtung A96 führen, erklärt Hartmann. Diese würde aber nur eine Reduzierung von rund 15 Prozent des Autoverkehrs über den Hauptplatz bringen. Die A96 sei hingegen eine Nordumfahrung für die Autofahrer, die von Schongau kommend nach München wollen. Sie habe übrigens noch Aufnahmekapazitäten. Hartmann: „Somit ist eine solche Umgehung eigentlich nur rausgeschmissenes Geld und nicht wirklich zielführend.“

Zu Fuß, mit dem Rad und mit Bus und Bahn statt neue Straßen

Die andere stadtnahe Variante, die von der Katharinenstraße über den Lech und die Krachenbergschlucht (über Tunnel oder Brücke) hinauf zur Münchener Straße gebaut würde, wäre ein massiver Eingriff in die Natur, sicherlich nicht kostengünstig und brächte für die Katharinenstraße übrigens überhaupt keine Entlastung, sondern zöge eher mehr Verkehr auf diese Straße an, erläutert Hartmann weiter und fasst zusammen: „Wenn wir den Klimaschutz ernstnehmen wollen, dann brauchen wir eine Mobilitätswende, welche die Attraktivität des Zufußgehens, Radfahrens und ÖPNV stärkt und keine Millionenprojekte für neue Straßen, wie die von Landrat Eichinger ins Spiel gebrachte Südumgehung von Landsberg, die auch aus finanzieller, verkehrsplanerischer Sicht und den örtlichen Gegebenheiten einfach völlig realitätsfern ist.“