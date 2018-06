16:57 Uhr

"Tatort"-Kommissarin freut sich aufs "Snowdance" in Landsberg

Schauspielerin Ulrike Folkerts ist die neue "Snowdance"-Schirmherrin und hat viele Projekte. Was ihre Leidenschaft ist und mit welchem Landsberger sie dreht.

Von Alexandra Lutzenberger

Sie ist eine der Frauen im deutschen Fernsehen, die dafür stehen, authentisch und ehrlich zu sein. In den Rollen, wie im Leben. Ulrike Folkerts – bekannt als "Tatort"-Kommissarin Lena Odenthal – spielt auch gerne Theater, war als erste Frau der Tod im Salzburger "Jedermann" und hat nun ihre Liebe zum Independent-Film entdeckt. Anfang 2019 kommt sie nach Landsberg und wird Schirmherrin bei Tom Bohns "Snowdance Independent Film Festival".

Folkerts spielt die Rolle der Hauptkommissarin Lena Odenthal schon seit 1989. Damit hat sie vor Horst Tappert die längste "Dienstzeit" aller deutschen Fernsehkommissare erreicht. Von 1996 bis 2018 spielte Andreas Hoppe, den sie bereits im Studium kennenlernte, die Rolle des Kollegen Mario Kopper an ihrer Seite.

Sie dreht mit einem gebürtigen Landsberger

"Ich freue mich schon sehr auf Landsberg und darauf, ganz viele Filme zu sehen", sagt die 57-Jährige im Gespräch. Momentan dreht sie allerdings gerade selbst – mit Tom Bohn als Regisseur. Einen neuen Lena-Odenthal-Tatort mit Starbesetzung. Neben Folkerts spielen Heinz Hoenig und Sebastian Bezzel mit. Hoenig ist übrigens ein gebürtiger Landsberger und wird wohl auch bei Snowdance mit dabei sein. Unter dem Arbeitstitel "Tatort – Maleficius" inszeniert der in Landsberg und Berlin lebende Regisseur Bohn die neue "Tatort"-Folge mit dem Ludwigshafener Team.

In dem Psychothriller geht es um einen verschwundenen Rollstuhlfahrer und ehrgeizige Hirnforscher. Auch Gregor Bloeb, Tim Ricke und Jana Voosen sowie Peter Espeloer und Annalena Schmidt spielen im 68. Lena-Odenthal-Tatort, der dann im kommenden Jahr ausgestrahlt wird.

Eine Leiche zu spielen, ist nicht angenehm

Davor wird Folkerts bereits am 16. Dezember 2018 in einem weiteren "Tatort" zu sehen sein, bei dem Alois Kramer vom Ammersee Kurier die Leiche gespielt hat (wir berichteten). Folkerts: "Ich rate eigentlich immer allen ab, solche Rollen zu spielen. Es ist sehr zeitaufwendig, man muss im kalten Wasser oder in schmutzigen Ecken liegen, aber Darsteller Alois Kramer hatte Glück, er wurde im Film in seinem Büro ermordet." Sie habe Kramer am Set getroffen und fand ihn sehr sympathisch. "Er hat das alles super gemacht und war schon um 5 Uhr morgens in der Maske, die ihm dann die Sezierschnitte verpasste."

In "Vom Himmel Hoch" ermittelt Lena Odenthal alias Ulrike Folkerts nach dem Mord an Alois Kramer vom Ammersee Kurier. Bild: Dieter Schöndorfer

In Ulrike Folkerts Alter hat man es beim Film nicht mehr so leicht

Folkerts liebt neue Rollen und die Herausforderung, mal jemand ganz anderer zu sein. Deshalb ist auch ihr Interesse am Independent-Film groß. "Ich wollte schon zum ersten Snowdance kommen, aber das ging terminlich leider nicht." Sie sei jetzt neu entflammt und will ganz viele Filme sehen. "Ich freue mich sehr darauf. Tom und ich werden viel Gelegenheit haben, darüber zu reden. Im Moment steht bei unseren Treffen zwar noch der Dreh des neuen Tatorts im Vordergrund. Aber wir haben ja noch Zeit", so Folkerts. "Ich bin gespannt, denn für Frauen ist es ab einem gewissen Alter nicht mehr leicht beim Film – außer dann wieder mit 70 Jahren in der Rolle einer Oma. Vielleicht kann ja der Independent-Film hier was bewegen, auch mehr Frauenprojekte zu zeigen." Aber all das will sie erst mit Snowdance-Chef Tom Bohn besprechen.

12 Bilder Wer ist die beste TV-Kommissarin?

Auch im Theater ist sie oft zu sehen. Auslöser war die "Jedermann"-Inszenierung in Salzburg, wo sie als erste Frau den Tod spielte. "Eine spannende Aufgabe." "Man kriegt auf der Bühne alles volle Breitseite direkt mit, ob die Leute lachen, ob sie mitgehen, das macht den besonderen Reiz aus." Am Nationaltheater Mannheim spielte Folkerts in der Uraufführung von Noah Haidles "Für immer schön" in der Regie von Burkhard C. Kosminski die Hauptfigur Cookie, eine Handlungsreisende in Sachen Schönheit. "Ich hatte viel Glück mit dieser Rolle und bin sehr froh, dass ich das habe spielen dürfen."

Sie ist auch sehr sozial engagiert

Und ihr Engagement ist nicht nur auf ihren Beruf beschränkt. Sie ist auch sehr sozial engagiert. Gemeinsam mit dem Aktionsbündnis Landmine setzte sich Folkerts für ein Verbot aller Arten von Landminen ein. Folkerts engagiert sich auch für Menschen mit Down-Syndrom (Trisomie 21), indem sie an einer Posterkampagne des DS-Infocenters teilnahm. Als Botschafterin von burundikids unterstützt Folkerts den Bau einer Schule für Straßenkinder und ehemalige Kindersoldaten. Sie unterstützt außerdem seit 2016 die Opferhilfsorganisation Weißer Ring und ist gemeinsam mit weiteren TV-Ermittlern wie Oliver Mommsen und Steffen Schroeder im Rahmen einer Plakataktion zum "Tag der Kriminalitätsopfer" zu sehen.

Themen Folgen