Tombola: Loskäufer helfen der Kartei der Not

Noch eine Woche, dann ist es soweit und im „Hellmairs“ in Landsberg wird am letzten Tag des Christkindlmarkts eine große Verlosaktion zugunsten der Kartei der Not stattfinden.

Am Sonntag, 22. Dezember, wird es im „Hellmairs“ in Landsberg spannend. Dann entscheidet das Losglück, wer die Hauptpreise der Spendenaktion gewinnt. Das Geld kommt dem Hilfswerk unserer Zeitung zugute

Von Stephanie Millonig

„Der Losverkauf läuft gut.“ Dominik Wagmann vom „Hellmairs“ freut sich über die Resonanz, die die Benefizaktion zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, findet. Das „Hellmairs“ (Café-Bar-Restaurant) lädt am 22. Dezember zur großen Weihnachtstombola. Geschäftsleute und Gastronomen aus Landsberg und Umgebung haben über 100 Preise und Gutscheine gespendet.

Anfang Dezember ist binnen weniger Tage aus der Idee der beiden Geschäftsführer der Mocca Gmbh, die das „Hellmairs“ betreibt, Dominik Wagmann und Claus Moritz, ein großes Charity-Event entstanden: Preise und Gutscheine, die hiesige Geschäftsleute spenden, werden am 22. Dezember in einer großen Weihnachtstombola in dem Landsberger Lokal verlost.

Das LT hatte die Aktion bereits vorgestellt und auch die Hauptsponsoren werben in ihren Geschäften. Bei Auto Kohler sei der neue Defender präsentiert und bei dieser Aktion auf die Tombola hingewiesen worden, berichtet Wagmann von einem Beispiel. Der 37-Jährige freut sich über die Nachfrage: „Da kommt dann schon mal jemand und kauft zehn Lose.“

An die 300 Lose sind verkauft

Dominik Wagmann geht davon aus, dass es jetzt zum Zwischenstand um die 300 Lose sind, die bereits gekauft wurden. Als die Aktion bekannt wurde, hätten auch weitere Geschäfte angefragt, ob sie sich beteiligen könnten. Dem Gastronomen schwebt vor, dass sich auch produzierende Unternehmen oder Ärzte beteiligen können – natürlich nicht über einen Gutschein, sondern über eine direkte Spende an die Kartei der Not, sodass eine große gemeinsame Landsberger Aktion entsteht.

Wagmann und Moritz war es wichtig, dass Menschen in der Region von der Benefizaktion profitieren. So entstand der Kontakt zur Kartei der Not. Der Erlös aus der Tombola soll zu 100 Prozent an das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen gehen. Schon früher habe man beispielsweise Weihnachten für die Tafel gespendet, erzählt Wagmann, eine Benefizaktion in dieser Größenordnung habe er jedoch noch nie mitinitiiert.

Anderen etwas abgeben

„Gerade Weihnachten kommen einem die in den Sinn, die vom Leben nicht so begünstigt sind“, erläutert Dominik Wagmann über seine Beweggründe. Es gehe ihm darum, aus Dankbarkeit über die eigene Situation etwas abzugeben an andere mit schwierigem Schicksal. Als Vater eines zweieinhalbjährigen Sohnes sieht Wagmann, wie sich der Kleine beispielsweise über den Adventskalender freut. „Und ich weiß, dass es Kinder gibt, die in einer schwierigen Situation leben und Familien, die Unterstützung brauchen.“

Gemeinsam könne man viel bewegen und weitergeben. Dominik Wagmann freut, wie stark sich auch seine Mitarbeiter engagierten und beispielsweise unterwegs sind, um Gutscheine einzusammeln. „Die Gutscheine sind oft sehr liebevoll gestaltet“, hat er das Gefühl, dass auch den anderen Geschäftsleuten die Weihnachtsaktion wichtig ist. Wie läuft die Aktion ab? Noch bis Sonntag, 22. Dezember, können die Lose für je fünf Euro gekauft werden.

Verkaufsstellen sind beim Hardy’s in Landsberg und Greifenberg, im Moritz Club, bei Kohler Automobile in Hurlach, bei Sport 2000 in Landsberg und im Hellmairs während der üblichen Öffnungszeiten. Am Sonntag, 22. Dezember, zieht dann eine Glücksfee bei einer großen Weihnachtstombola im „Hellmairs“ die Preise. Moderieren wird den Abend LT-Redakteur Dominic Wimmer. Dass alles mit rechten Dingen zugeht, dafür sorgt der Landsberger Rechtsanwalt Joachim Feller.

Das sind die Hauptpreise

Die Hauptpreise sind: Ein Tisch bei der Landsberger Wies’n für zehn Personen inklusive 20 Biermarken (Moritz Club), ein Jahr Platin-Mitgliedschaft im Wert von rund 1200 Euro (Hardy´s Greifenberg & Landsberg), ein Wochenende mit einem Range Rover (Kohler Automobile/Land Rover); zwei 250-Euro-Gutscheine und zehn 20-Euro-Gutscheine sowie ein Deutschland Trikot (Sport 2000 Landsberg); zwei 100-Euro-Gutscheine (Aust Ästhetik); ein Tattoo-Gutschein für 100 Euro (Studio 22 Tattoo), ein Jahr Mitgliedschaft im Wert von rund 400 Euro (Clever Fit); Paarshooting im Wert von 179 Euro (B&S Photography); drei Fünferkarten für insgesamt 450 Euro (eShape EMS-Training Landsberg).

Weitere Preise und Gutscheine gibt es von folgenden Partnern: Kaffee Böhm, Bäckerei Immel, Point, Sonderbar, PM Untermeitingen, Hellmairs, Zuckerdose, Opatija Grill, Home & Garden, Blumendesign Floristik & Wohnaccessoires, Sparkasse Landsberg, Malschule Landsberg, Veuve Clicquot, Pit’s Theatercafé, Fischerwirt, The Red Pack Bar & Lounge, Buch Hansa, Reformhaus Merk, Rotwild Trachten, Trattoria Italiana, Ulli Stegmeier, Sehform Optik, Fugen Fegert, Juwelier Heidelberg, City Friseur, Restaurant Teufelsküche, Gasthaus Krone, Restaurant Max und Moritz, Alter Pfarrhof Wernberg, Likka, Uschi Fritz FRITZante, Die Kletterei, Metzgerei Lechle, Irie Corner Skateshop, Olympia Filmtheater Landsberg, Sarah Liotti - Kosmetik, Lifestyle Salon, Cherwell Software GmbH.

Wer lieber direkt spenden will, kann unter dem Stichwort „Hellmairs“ eine Spende auf die Konten der Kartei der Not einzahlen:

Kreissparkasse Augsburg IBAN: DE54 7205 0101 0000 0070 70 BIC: BYLADEM1AUG

Stadtsparkasse Augsburg IBAN: DE97 7205 0000 0000 0020 30 BIC: AUGSDE77XXX

Sparkasse Allgäu IBAN: DE33 7335 0000 0000 0044 40 BIC: BYLADEM1ALG

Sparda-Bank Augsburg IBAN: DE42 7209 0500 0000 5555 55 BIC: GENODEF1S03

