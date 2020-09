vor 32 Min.

Verkehr in Landsberg: Ein Mobilitätskonzept fürs neue Stadtviertel

Plus Im neuen Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach sollen künftig 1500 Menschen leben. So will Investor Michael Ehret erreichen, dass die Anwohner auf alternative Mobilitätsformen setzen.

Von Thomas Wunder

Wohnraum für rund 1500 Menschen, ein Kulturzentrum, Einzelhandel, Gastronomie, Gewerbe, ein Hotel und zwei Kindertagesstätten: Das alles entsteht bis 2026 im neuen Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach mitten in Landsberg. Mit den Menschen und der Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten einhergeht auch mehr Verkehr rund um das Gebiet. Und so sind dort auch an die 1500 Stellplätze, vorwiegend in aktuell fünf geplanten Tiefgaragen vorgesehen. Doch sind die überhaupt notwendig? Können Stellplätze eingespart werden, wenn die Bewohner auf das Zweit- oder Drittauto verzichten und stattdessen auf andere Mobilitätsformen setzen? Mit einem Mobilitätskonzept will Investor ehret+klein das erreichen.

Michael Ehret stellte das Konzept dem Stadtrat und beim Stammtisch der Bürgergruppe ULP vor. Das Mobilitätskonzept soll in erster Linie die neuen Bewohner des Quartiers dazu anregen, weniger mit dem eigenen Auto zu fahren oder ganz darauf zu verzichten. Eine vom ADAC durchgeführte Umfrage habe ergeben, dass 69 Käufer und potenzielle Bewohner des Quartiers (rund 160 von 650 Wohnungen sind bereits verkauft) auf das zweite Auto verzichten und Alternativen in Anspruch nehmen würden.

Michael Ehret beim Spatenstich für das Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach. Bild: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Welche Angebote sieht das Mobilitätskonzept vor? Bahn- und Bushaltestellen rund um das Areal sollen dazu beitragen, dass die Bewohner möglichst klimaneutral unterwegs sind. Darüber hinaus seien unter anderem Carsharing, Fahrrad-Sharing mit Elektro- und Lastenfahrrädern, ein Parkleitsystem und ein Parkraummanagement vorgesehen. Wie Ehert beim Stammtisch der Bürgergruppe sagte, werden in den Tiefgaragen Stellplätze für eine Carsharing-Flotte eingerichtet. Die Anzahl der Fahrzeuge soll kontinuierlich aufgebaut werden.

Ein möglicher Partner für das Carsharing ist GP Joule Connect aus Friedrichsdorf im Taunus. GP Joule sei ein Komplettanbieter, der alle Belange rund um das Thema Mobilität betreiben könne. Florian Fröhlich stellte das Unternehmen dem Stadtrat und beim Stammtisch vor. Seine vorsichtige Annahme: Am Ende, wenn alle Gebäude des neuen Viertels bezogen sind, werden 36 Elektroautos, 40 Elektroräder und 20 Lastenfahrräder benötigt.

So soll das Carsharing funktionieren

Wie das Carsharing funktioniert, darüber informierte Michael Ehret. Buchung und Bezahlung sowie eine Übersicht über die Verfügbarkeit von Fahrzeugen erfolge über den PC und/oder eine App. Die Nutzer könnten zwischen Stunden-, Tages-, Nacht- und Wochenendtarifen wählen. Das System soll offen gehalten werden, damit später weitere Standorte und Anbieter integriert werden können. Ein Quartierman-agement koordiniert und betreut die Maßnahmen des Mobilitätskonzepts. So könnten unter anderem Sammelstellen für Liefer- und Paketdienste oder Pflegedienste im Quartier eingerichtet werden. Auch sei eine Kooperation mit einem Lebensmittelhändler angedacht, damit vorbestellte Lebensmittel rund um die Uhr abgeholt werden können.

An dieser Stelle soll die Bahnstrecke Landsberg-Kaufering unterführt werden. Bild: Thorsten Jordan

„Das Risiko liegt bei uns“, sagte Michael Ehret über die finanziellen Aspekte des Mobilitätskonzepts. Denn aktuell müsse er für jede Wohneinheit eine bestimmte Zahl an Stellplätzen bereitstellen. Und das koste bis zu 30.000 Euro je Stellplatz in einer Tiefgarage. Greife das geplante Mobilitätskonzept, wären jedoch weniger Stellplätze notwendig. Das eingesparte Geld, könne in das Konzept investiert werden.

Aktuell arbeiten Stadtrat und Stadtverwaltung an einer Mobilitätssatzung, die sich mit dieser Thematik beschäftigt. Also einer Reduzierung des Stellplatzschlüssels durch alternative Mobilitätsangebote. Doch das sei absolutes Neuland, wie Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) beim Stammtisch der Bürgergruppe ULP sagte. Es stelle sich auch die Frage, was passiert, wenn auf Tiefgaragen verzichtet werde, die Bewohner dann aber doch nicht auf das zweite oder dritte Auto verzichten wollen. „Und wie definiert man ein Scheitern des Mobilitätskonzepts?“

Die Stadt soll ihre Stellplatzsatzung ändern

Für Michael Ehret ist das Mobilitätskonzept nur machbar, wenn der Stadtrat die Stellplatzsatzung ändert. Falls das Konzept von den Bewohnern nicht so angenommen wird, wie erwartet, könne er sich vorstellen, eine Art Ablöse zu zahlen, mit der die Stadt dann beispielsweise ein Parkhaus auf den freien Flächen zwischen Spöttinger Straße und Bahnlinie bauen könne.

Und was sagt Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) dazu? In einer Pressemitteilung der Stadt begrüßt sie grundsätzlich die Ansiedelung einer Sharingflotte im neuen Stadtviertel. Sie stehe dem vorgestellten Mobilitätskonzept offen gegenüber. Die genaue Ausgestaltung und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seien natürlich noch in Gesprächen zwischen Stadt und Investor zu klären.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen