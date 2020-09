vor 33 Min.

Wann geht die Corona-Pause im Augustinum-Hallenbad in Dießen zu Ende?

Direktor Claus Ammer in der Baustelle im Hallenbad des Augustinum in Dießen: Er hofft, dass die Arbeiten bis Ende Oktober erledigt sind.

Plus Das Wohnstift Augustinum in Dießen nutzt die Corona-Zeit, um das Hallenbad zu sanieren. Direktor Claus Ammer erklärt, wie der Betrieb wieder aufgenommen werden soll.

Von Petra Straub

Das Hallenbad im Augustinum in Dießen ist seit dem Frühjahr geschlossen. Die Einrichtung nutzt die wegen der Corona-Pandemie erfolgte Schließung, um das Bad und die Sanitäranlagen zu sanieren. „Wir hoffen, dass wir demnächst fertig werden“, sagt Direktor Claus Ammer. Voraussichtlich Ende Oktober könne man dort wieder schwimmen gehen, so seine vorsichtige Prognose. Doch anfangs werden nur die Bewohner des Hauses das Bad nutzen können – unter Einhaltung der Hygieneregeln. Alle anderen müssen sich in Geduld üben: Wann das Bad für die Öffentlichkeit geöffnet wird, sei noch völlig unklar. Denn es sei oberstes Gebot, die Gesundheit der Hausbewohner nicht zu gefährden, betont Ammer.

Neben den üblichen Wartungsarbeiten im Rahmen der jährlichen Revision entschied das Unternehmen Collegium Augustinum in München, „die Umkleideräume und die Duschen umzubauen“, erklärt der Direktor. Die Anlage aus den 1960er-Jahren müsse technisch stets auf den neuesten Stand gebracht werden. In diesem Jahr habe man sich entschlossen, größere Maßnahmen anzugehen und die Sanitäranlagen zu erneuern. Dafür sind in den Duschräumen die alten Armaturen und Fliesen entfernt und marode Wände neu aufgemauert worden. „Die Verputzarbeiten wurden dort schon durchgeführt. Die Fliesen fehlen noch“, informiert Ammer. Gerade arbeiten die Handwerker am Einbau der neuen Abflüsse. Zudem wurden in den Dusch- und Umkleideräumen die Zargen und Türen entfernt. Die Neuen stehen zum Einbau bereit. Auch das Schwimmbecken wurde überarbeitet. Dort wurden defekte Fliesen und Fugen ersetzt. „Insgesamt 125.000 Euro wurden für die Sanierungsarbeiten angesetzt“, so Ammer.

An anderen Augustinum-Standorten läuft der Badebetrieb schon wieder an

Aufgrund des Infektionsschutzes rechnet er nicht damit, dass die Öffentlichkeit, beispielsweise die Wasserwachten, die örtlichen Schulen oder das angeschlossene Therapie- und Gesundheitszentrum, die Anlage bald wieder nutzen können. Die Öffnung will er mit der Marktgemeinde und dem Gesundheitsamt abstimmen. Zudem baut er auf die Erfahrung in anderen Häusern der Augustinum-Gruppe. „Drei Einrichtungen haben ihre Bäder bereits wieder geöffnet“, sagt er.

Laut dem Geschäftsstellenleiter der Marktgemeinde, Karl Heinz Springer, beteiligen sich die Kommune und der Landkreis Landsberg anteilig an den Betriebskosten des Hallenschwimmbads. Grund dafür ist, dass die Einrichtung auch für den Schulsport genutzt wird. Rektor Michael Bauer von der Carl-Orff-Schule (COS) in Dießen bedauert, dass Schulen den Schwimmunterricht derzeit nicht im Hallenbad durchführen können. „Wir sehen den Schwimmunterricht als wichtig an. Kinder, die am Ammersee wohnen, sollten auch schwimmen können“, sagt er. Von der COS nutzen die dritten Klassen das Bad im 14-tägigen Rhythmus. Nun muss die dritte Sportstunde übergangsweise anders gestaltet werden. Sport werde derzeit aus aktuellem Anlass möglichst im Freien durchgeführt, so Bauer.

Die Wasserwachten schauen sich woanders um

Andrea Wessely ist Vorsitzende der Wasserwacht in Dießen. Mitglieder der Dießener und Schondorfer Wasserwacht treffen sich im Winterhalbjahr normalerweise wöchentlich zum Training im Augustinum. Sie trainieren dort für den Rettungsschwimmer-Schein, auf den weitere Ausbildungen (Wasserretter, Bootsführer) aufbauen und der auch Voraussetzung für den Einsatz bei der Wasserwacht ist. Zwei Trainingseinheiten konnten die rund 15 Aktiven der Wasserwachten im März vor dem Shutdown noch absolvieren. Dann wurde der Betrieb eingestellt. „Das war bis dato nicht so schlimm“, sagt Wessely.

So präsentiert sich die Baustelle derzeit in den Sanitäranlagen des Augustinum-Hallenbads. Bild: Petra Straub

Denn im Sommer werde ohnehin nicht im Hallenbad trainiert. Doch nun hofft sie, dass die Mitglieder bald wieder im Augustinum schwimmen können. „Denn so viele Schwimmbäder gibt es nicht im Landkreis“, sagt sie. Man müsse sich nun übergangsweise etwas anderes suchen und gegebenenfalls mit den anderen Wasserwachten in St. Ottilien oder Kaufering trainieren. Entsprechende Gespräche gebe es aber noch nicht.

Auch Reha-Kurse sind betroffen

Sheela Pfeiffer vom Therapie- und Gesundheitszentrum im Augustinum bedauert, dass derzeit im Hallenbad keine Rehasport-Kurse angeboten werden können. Neun Kurse pro Woche fallen gerade aus, davon betroffen sind 135 Personen, erklärt sie. Maximal die Hälfte der Kursteilnehmer könnten auch an anderen Gymnastikkursen teilnehmen, die restlichen seien jedoch nicht dafür geeignet. „Wir und unsere Rehasportler warten darauf, dass das Hallenbad wieder öffnet“, sagt sie.

