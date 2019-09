vor 23 Min.

Warum Soldaten durch Landsberg marschieren

Am Wochenende marschierten rund 200 Reservisten durch Landsberg. Beim „Marsch der Verbundenheit“ ging es in acht Etappen von Donauwörth bis nach Landsberg, wo der Abschluss stattfand.

Von Hertha Grabmaier

Der 1960 gegründete Verband der Reservisten der deutschen Bundeswehr (VdRBw) mit rund 115.000 Mitgliedern sieht sich als Bindeglied zwischen aktiver Truppe und Zivilgesellschaft. Den Dienst der deutschen Soldaten im Ausland den Menschen näher zu bringen, war auch das Anliegen des diesjährigen Marsches, der in Donauwörth startete und nach acht Etappen mit jeweils 17,5 Kilometer am Georg-Hellmair-Platz in Landsberg endete. Dort fanden sich – genauso wie auf der letzten Wegstrecke ab Welfenkaserne – zahlreiche interessierte Besucher ein.

In acht Tagesetappen von Donauwörth bis nach Landsberg

Hauptfeldwebel der Reserve, Manfred Stange, war die ganze Strecke über 100 Kilometer mit marschiert und begrüßte nun mehr als 200 Reservisten, die mit Trommelwirbel live und Marschmusik vom Band unter dem Kommando von Oberst Roland Hettmer militärisch korrekt Aufstellung nahmen. Die Stadt Landsberg wurde von Zweiter Bürgermeisterin Doris Baumgartl vertreten und der Landtag von Alex Dorow. Das auf jeder Etappe mitgeführte zwei Meter lange, gelbe Band hatten alle Marschteilnehmer unterschrieben und es wird einer Einheit übergeben, die in den Auslandseinsatz geht, so Manfred Stange.

Landsberg war früher eine Garnisonsstadt

Seit 1992 taten rund 390.000 Soldaten im Ausland Dienst, derzeit seien es 3100. In ihrem Grußwort erinnerte Doris Baumgartl an die 1960er-Jahre, als Landsberg einer der größten Bundeswehrstandorte in ganz Deutschland war. Und die Transall am Himmel sei bis in die jüngste Vergangenheit noch lange ein gewohntes Bild gewesen. Frieden sei keine Selbstverständlichkeit und die Bundeswehr trage dazu bei, Deutschland und seine Bürger zu schützen. Der Platz vor dem Kriegerdenkmal sei ein idealer Ort, um der 111 Soldaten, die in Auslandseinsätzen ihr Leben ließen, zu gedenken. Auch den Landsberger Todesmarsch rief Baumgartl in Erinnerung.

Roland Hettmer begrüßte in seiner Heimatstadt auch die Rekruten, die mit angetreten waren. Er erwähnte wichtige Beiträge zum Bevölkerungsschutz in der Katastrophenhilfe, wenn zum Beispiel tonnenweiser Schnee von den Dächern geräumt werden müsse. Zum Gedenken an jene, die ihr Leben verloren hatten, erklang „Ich hatt einen Kameraden“.

Die Teilnehmer unterschreiben auf einem gelben Band

Der Vorsitzende der Landesgruppe Bayern, Oberst Dr. Klemens Brosing, sagte, er hoffe, mit diesem Marsch und den gelben Bändern in der Beziehung zwischen Bevölkerung und Bundeswehr ein Zeichen zu setzen. Anschließend erhielten alle Ehrengäste eine gelbe Schleife, und unterschrieben auf dem gelben Band, was den Truppen fern der Heimat signalisieren soll, „zu Hause denkt man an uns“, so Brosing. Für das Ehrenschild der Landesgruppe Bayern mit dem Wappen des Reservistenverbandes, werden sowohl Doris Baumgartl als auch Alex Dorow einen geeigneten Platz finden, meinte Brosing.

Vor Oberstleutnant der Reserve, Johann Schmidt, der schon seit zehn Jahren mitmarschiert, trat nun die Wimpelabordnung an. Nach dem „Stillgestanden“ zu „Gott mit dir du Land der Bayern“ und zur Nationalhymne kam das erlösende „Rührt euch“ für alle Marschteilnehmer in Richtung Pfarrhof Mariä Himmelfahrt zu Erbseneintopf und Würstchen.

