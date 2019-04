vor 25 Min.

Was machen, wenn Jugendliche auf der Straße randalieren?

Immer häufiger trifft man als Spaziergänger im Landkreis Landsberg auf eine Spur der Verwüstung. Was man als Passant dagegen tun kann.

Immer wieder hört man davon, dass Jugendliche randalieren, Flaschen zerschmeißen und Autos zerkratzen. Die Schondorfer Seeanlage ist des Öfteren der Ort für solche Attacken (LT berichtete), aber auch im ganzen Landkreis gibt es immer mal wieder Wellen der Zerstörungswut. „Das ist sehr unterschiedlich. Manchmal passiert wochenlang nichts, und dann wieder gleich mehrfach hintereinander“; sagt Michael Strohmeier, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Landsberg.

Ein junger Mann warf mit Bierflasche

Am Ostermontag liefen drei junge Männer gegen 18.45 Uhr auf Höhe der Klosterkirche in Landsberg Richtung Lechbrücke. Dabei warf einer der Jugendlichen laut Aussagen einer Zeugin eine bereits abgebrochene, scharfkantige Flasche einem der beiden anderen hinterher. Auf die Aufforderung von Passanten, die Scherben aufzuheben, reagierten die jungen Männer nicht, sondern sagten, dass sie das nicht gewesen seien. Nach kurzer Diskussion – auch ein Auto hielt an, um die jungen Männer zurechtzuweisen – liefen die drei (ein blonder und zwei dunkelhaarige Jungs) schließlich weg. Wie soll man nun als Passant, ob im Extremfall, wenn Autos angezündet werden (September 2018) oder auf solche pöbelnden Jugendlichen reagieren, wenn man ihnen auf der Straße begegnet?

Mit den Jugendlichen reden?

Einfach weitergehen und schnell die Polizei rufen oder einschreiten und mit den Jugendlichen reden? Michael Strohmeier sagt: „Etwas sagen und nicht nur einfach weitergehen, wie im vorliegenden Fall bei den Flaschen schmeißenden Jugendlichen, ist in jedem Fall richtig.“ Allerdings sollte man das möglichst nicht alleine tun, sondern – wenn möglich – innerhalb einer Gruppe machen. Wichtig sei, so Strohmeier, dass die Jugendlichen sehen, dass so ein Verhalten nicht geduldet wird.“ Das hat auch eine Wirkung. Wenn es schwerwiegendere Taten, wie bei den brennenden Autos sind, am besten die Polizei per Handy anrufen. Allerdings sollte man das nicht direkt vor den Jugendlichen machen. „In keinem Fall sollte man sich mit ihnen auf einen Streit einlassen oder sie gar festhalten wollen. Das ist gefährlich“, so Strohmeier. Wichtig für Spaziergänger, die auf solche Randalierer treffen: Sie sollten sich Details merken. „Denn mit diesen Infos kann die Polizei dann bei einer späteren Fahndung etwas anfangen. Auch mit den kleinsten Hinweisen“, sagt Michael Strohmeier.

Müllentsorgung oder Nötigung

„Jeder, der schon mal in so einer Situation war, weiß, dass man in der Aufregung viele Dinge nicht wahrnimmt. Aber auch kleine Hinweise helfen und wir sind keinem böse, wenn er nicht mehr alle Details im Kopf hat“, so der Erste Polizeihauptkommissar. Eine scharfkantige Flasche zu werfen, gilt für die Polizei zunächst mal als „nicht zugelassene Müllentsorgung“ und somit als Ordnungswidrigkeit. Wenn sich der wie in diesem Fall nicht Getroffene bedroht gefühlt haben sollte, kann der Vorwurf von einer Nötigung bis zum Versuch einer gefährlichen Körperverletzung gehen.

