16:01 Uhr

Wer bedient sich im Lengenfelder Eierhäuschen?

Eier, Nudeln & Co.: In einem Eierhäuschen in Lengenfeld läuft das Bezahlen auf Vertrauensbasis. Doch das klappt nicht immer. Jetzt sucht die Polizei nach einer Diebin.

Wer bedient sich regelmäßig in einem Lengenfelder Eierhäuschen, ohne zu bezahlen? Wie die Landsberger Polizei mitteilt, wurden in dem kleinen Selbstbedienungsladen in der Kohlstattstraße mehrfach Lebensmittel gestohlen. Zuletzt griff ein bislang unbekannter Täter am Montag zu.

Insgesamt sieben Packungen Nudeln wurden aus dem Eierhäuschen gestohlen und es wurde lediglich ein minimaler Geldbetrag in die dafür bestehende Kasse gelegt, teilt die Polizei mit. Sie geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Taten von einer Frau begangen wurden. (lt)

Zeugenaufruf Wer hat in den vergangenen Tagen Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizeiinspektion in Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0.

Themen folgen