Wie ein Kauferinger Gastronom Covid-19 knapp überlebt hat

Andrea Filosa betreibt in Kaufering eine Gaststätte und infiziert sich im Urlaub mit dem Coronavirus. Im Landsberger Klinikum wird ihm das Leben gerettet.

Von Regina Miller

Der 2. April ist der Tag, an dem Andrea Filosa „neu geboren wurde“, wie er sagt. Und zwar im Klinikum Landsberg. Der 63-Jährige war sehr schwer an Covid-19 erkrankt – er selbst und seine ganze Familie bangten sorgenvoll um sein Leben. „Es war sehr knapp“, berichtet der Gastronom aus Kaufering.

Heute sitzt Restaurant-Inhaber Andrea Filosa gesund und munter in seiner „Piazetta Romana“ in Kaufering und denkt im Gespräch an die harte Zeit zurück, als er im Klinikum behandelt und sogar mehrere Tage lang auf der Intensivstation beatmet werden musste. „Ich bin einfach unglaublich dankbar für den großen Einsatz und die Freundlichkeit aller Ärzte und Pflegekräfte, die im Landsberger Klinikum mein Leben gerettet haben. Sie haben mir menschlich und medizinisch so sehr geholfen, mir neue Kraft gegeben.“

Andrea Filosa feiert in Zukunft zwei Geburtstage

Um etwas zurückzugeben, hat Andrea Filosa jetzt jedem einzelnen Mitarbeiter der Intensivstation einen Gutschein für ein leckeres Essen zu zweit in seinem Restaurant geschenkt – eine tolle Wertschätzung, über die sich das Ärzte- und Pflegekraftteam sehr freut. „Das ist das Mindeste, was ich tun kann – es ist noch viel zu wenig“, sagt der 63-Jährige.

Seit elf Jahren ist Filosa Inhaber der „Piazetta Romana“ und seit 1982 selbstständiger Gastronom. Außer einem „bisschen hohen Blutdruck“ sei gesundheitlich immer alles gut gewesen, keine weiteren Vorerkrankungen also, bestätigt auch sein Schwager Antonio di Carlo.

Dann aber kam Andrea Filosa am 9. März gemeinsam mit einer Reisegruppe aus Thailand zurück und spürte die ersten Symptome. „Ich hatte Husten und dachte, das ist nicht so schlimm. Covid-19 hatte da noch gar keiner auf dem Schirm, vor allem, weil die anderen aus der Reisegruppe ja nichts hatten“, so Filosa. Zu Hause zeigten sich bei ihm aber immer weitere Grippesymptome. Atemprobleme und Fieber folgten.

Ein Augsburger Arzt deutete die Symptome richtig

Am 24. März dann erkannte ein Arzt aus Augsburg (der Mannschaftsarzt des FC Augsburg): Andrea Filosa zeigt deutliche Covid-19-Symptome. Der Arzt machte sofort einen Test, der positiv ausfiel. „Und dann musste es schnell gehen – ohne die Erkenntnis dieses Arztes wäre ich wohl daheim gestorben“, sagt Filosa. Mit dem Rettungswagen ging es für ihn ins Landsberger Klinikum, der 63-Jährige hatte eine schwere Lungenentzündung, sehr schlechte Sauerstoffwerte, Fieber und starken Husten.

Sein Schwager berichtet: „Gleich am nächsten Tag ging es von der Infektstation auf die Intensivstation und sie haben ihn intubiert.“ Antonio di Carlo übernahm stellvertretend für die ganze Familie die telefonischen Gespräche mit den Ärzten: „Es war eine schwierige Situation, wir durften Andrea ja nicht besuchen, und er lag zehn Tage lang auf der Intensivstation. Alle im Klinikum hatten sicher alle Hände voll zu tun. Trotzdem haben sie sich immer alle sehr viel Zeit für meine Fragen genommen und mich bestens informiert. Alle Ärzte und das ganze Personal waren einfach toll.“

Sein Leben hing am seidenen Faden

Gerade die ersten beiden Tage seien dramatisch gewesen. Es war nicht klar, ob Andrea Filosa überleben würde. „Aber selbst da haben die Ärzte uns Hoffnung und einen tiefen Einblick in die Therapie gegeben“, so di Carlo. „Wir hatten zu jeder Zeit das Gefühl, dass sie das gut im Griff haben. Sie haben alles Menschenmögliche getan, um meinen Schwager zu retten.“

Andrea Filosa selbst, der insgesamt sieben Tage lang an der Beatmungsmaschine angeschlossen war, hat in den ersten Tagen nichts davon mitbekommen, wie er erzählt. Doch dann, ab dem dritten Tag, ging es ganz langsam bergauf, die Therapie zeigte ihre Wirkung und die Werte wurden ein wenig besser. „Irgendwann konnten wir sogar wieder miteinander telefonieren, und Andrea durfte auf die Normalstation“, erinnert sich sein Schwager. Die ganze Familie war überglücklich: Andrea Filosa war über den Berg, konnte sich Stück für Stück erholen.

So geht es dem 63-Jährigen heute

Er selbst denkt im Gespräch heute vor allem an die medizinischen Kräfte, die Tag und Nacht für ihn da gewesen seien: „Sie haben mir so viel gegeben, mich immer freundlich angelächelt, wirkten nie genervt, sondern haben mich aufgemuntert. Ich habe gesehen, dass sie alle anderen Patienten auch so wunderbar behandelt haben“, sagt der dreifache Familienvater.

Heute geht es Andrea Filosa im Großen und Ganzen gut. Eine leichte Entzündung in der Lunge ist noch geblieben, die langsam abheilen muss. Aber das Schlimmste ist längst überstanden. Nach alldem war es ihm ein großes Bedürfnis, sich bei den rund 25 Mitarbeitern der Intensivstation zu bedanken und auch bei seinen erwachsenen Kindern, die in der Zeit das Restaurant alleine gestemmt haben.

Der 63-Jährige kann jene nicht verstehen, die das Coronavirus als „gar nicht so schlimm“ abtun. Er sagt: „Es war die Hölle. Und nicht zu vergleichen mit einer normalen Grippe.“ Ab sofort, sagt Andrea Filosa, feiert er jedes Jahr am 2. April seinen zusätzlichen Geburtstag. An dem Tag also, an dem er als gesunder Mann aus dem Klinikum Landsberg entlassen wurde.

