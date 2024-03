Wechsel in der Landsberger Altstadt: Osiander folgt auf Rübsamen

Das Augsburger Modegeschäft gibt seine Filiale in der Ludwigstraße auf. Auf Hemden und Hosen folgen Bücher und Spielwaren.

Ende Mai wird die Buchhandlung Osiander innerhalb der Landsberger Altstadt umziehen – von ihrem bisherigen Ladengeschäft am Hauptplatz 10 in die Ludwigstraße 157. Dort befindet sich derzeit noch die Rübsamen Fashion Galerie. Doch mit der Insolvenz des Augsburger Modegeschäfts wird auch diese Filiale geschlossen.

In den neuen Räumen wird Osiander mit knapp 400 Quadratmetern Verkaufsfläche doppelt so groß sein wie die bisherige, komplett auf einer Fläche im Erdgeschoss, heißt es in einer Pressemeldung der Buchhandlung mit Sitz in Tübingen. Als Anfang Januar die Fläche von Rübsam Fashion Galerie auf den Markt kam, sei das Interesse an dieser Einzelhandelsfläche riesengroß gewesen. Anfang Mai wird Osiander mit seinen Ladenbauern den Umbau in der Ludwigstraße in Angriff nehmen. Ende Mai soll die neue Buchhandlung eröffnen. Dabei bleibe der bisherige Laden am Hauptplatz bis zur Neueröffnung geöffnet. Allenfalls ein halber Werktag könnte dem Umzug zum Opfer fallen.

Die Buchhandlung Osiander befindet sich aktuell auf der Ostseite des Landsberger Hauptplatzes. Foto: Christian Rudnik

"Wir freuen uns riesig über diese Möglichkeit, in Landsberg nochmals einen großen Schritt zu machen", wird Osiander-Geschäftsführer Christian Riethmüller zitiert. Die neue Fläche sei perfekt für den Buchhandel. "Wir werden knapp 300.000 Euro investieren, können das gesamte Team mitnehmen, und werden unseren Kunden eine großzügige Buchhandlung mit Zusatzsortiment wie Spielen, Kalendern, Geschenkartikeln, Postkarten und vielem mehr anbieten." Der bisherige Laden sei von der Lage her nicht optimal: das Erdgeschoss sei sehr schmal und weit nach hinten, das Obergeschoss sehr versteckt. "In der Summe haben wir bei weiten nicht genug Platz, um alles anzubieten, was wir gerne anbieten würden", so Riethmüller.

Die neue Landsberger Buchhandlung wird Ende Mai eröffnet

Schwerpunkt der neuen Osiander-Buchhandlung in der Ludwigstraße soll das Thema Buch sein. Dies beinhalte eine Abteilung für Unterhaltung für Erwachsene (Taschenbuch, Belletristik, Krimis, historische Romane), eine neue Jugendabteilung (Fantasy, Romance, Mangas, English Books), eine bunte Kinderwelt, eine Spielwarenabteilung, saisonal einen Kalenderaufbau, dazu Geschenkartikel und Postkarten. Zusätzlich werde es ausreichend Sitzgelegenheiten und Kinderspielzeug geben. "Zur Eröffnung werden wir den Landsbergern eine moderne, großzügige, abwechslungsreiche Buchhandlung mit allem, was das Herz für Groß und Klein und für Familien begehrt, bieten", so Christian Riethmüller. Auch in Zukunft würden Osiander-Veranstaltungen, Lesungen und Aktionen einen Beitrag zum kulturellen Leben in Landsberg leisten. Zur Eröffnung Ende Mai werden zahlreiche Aktionen geplant.

Die Rübsamen Fashion Galerie in der Ludwigstraße Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Abschied nehmen aus Landsberg heißt es dagegen für die Rübsamen Fashion Gallery. Das Modehaus Rübsamen schließt komplett, da es ohne Investor nicht profitabel fortgeführt werden kann. Das Stammhaus in Augsburg hat noch bis Ende April 2024 geöffnet. Die Filiale in Weilheim hat bereits geschlossen, ebenso die Filialen in Aichach, Schrobenhausen sowie ein Partner-Store in Friedberg. Die weiteren Filialen, darunter Landsberg, sollen bis Ende April beziehungsweise Ende Mai geöffnet bleiben. Online-Bestellungen würden jedoch weiter ausgeliefert, so das Modehaus.

Die Rübsamen Gruppe, die aus drei Gesellschaften besteht, befindet sich seit September 2023 in einem Insolvenzverfahren. Die Suche nach einem Investor blieb nach Unternehmensangaben erfolglos. Als Ursache für die Schieflage des Unternehmens werden das rückläufige Konsumverhalten der Kunden aufgrund der Inflation genannt, aber auch die Energiekrise und der Ukraine-Krieg. Rund 100 Mitarbeitende sind von der Schließung betroffen.