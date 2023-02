Denklingens Bürgermeister hat Hausverbot in Epfacher Wirtshaus

Denklingens Rathauschef hat im Gasthaus zur Sonne Hausverbot. Unsere Redaktion hakt dazu nach. Gerüchte gibt es auch rund um die Gaststätte Hex in Denklingen.

Wenn die Vereine zu Veranstaltungen oder Versammlungen einladen, dann ist in der Regel auch der Bürgermeister vor Ort und ein gern gesehener Gast. In Epfach ist das aber nicht möglich, weil der Wirt des Wirtshauses zur Sonne Andreas Braunegger Hausverbot erteilt hat. Wie berichtet, griffen einige Narren beim Epfacher Fasching die Geschichte auf. Es soll um das Abwerben von Personal fürs Bürger- und Vereinszentrum gehen. Das Landsberger Tagblatt hat bei beiden Beteiligten nachgehakt. Im Ort kursiert zudem das Gerücht, Andreas Braunegger habe auch in der Hex in Denklingen Hausverbot. Deren Inhaber Stefan Henle nimmt dazu Stellung.

Dass Andreas Braunegger bei ihm Hausverbot habe, stimme nicht, sagt Henle. Dass auch er in der Vergangenheit unzufrieden mit Bürgermeister und Gemeinderat war, sei aber richtig. "Das betraf aber Andreas Brauneggers Vorgänger Michael Kießling und den damaligen Gemeinderat. Sie äußerten, dass es keine Gastronomie im Ort gebe und deswegen das Bürger- und Vereinszentrum samt Gastronomie nötig sei. Ich habe mich darüber geärgert. Uns gibt es schließlich schon lange. Ein Hausverbot habe ich nicht erteilt, aber klargemacht, dass ich keinen Wert darauf lege, dass sie bei mir einkehren."

Wirt Markus Forschner betreibt das Gasthaus zur Sonne in Epfach. Foto: Gisela Klöck (Archivbild)



Mit einer ganz eigenen Bildsprache widmete sich ein Wagen beim Epfacher Fasching dem Zwist rund um das Wirtshaus zur Sonne. Hunde und Andreas Braunegger seien im Gasthof unerwünscht, machte ein Schild deutlich. Die Narren empfahlen dem Rathauschef und dem Wirt eine Paartherapie, um das Problem wieder in den Griff zu bekommen. Auch müssten sich Vereine, die Wert auf die Anwesenheit von Andreas Braunegger legten, eine andere Lokalität suchen, war an dem Faschingswagen zu lesen. Gastronom Markus Forschner will zu dem Thema nichts sagen. "Es gibt Wichtigeres", findet er. Das wird im Ort offenbar durchaus anders gesehen, schließlich griffen die Narren das Thema auf, und auch die Vereine in Epfach stellt es vor Herausforderungen.

Denklingens Bürgermeister sucht mehrfach das Gespräch

Bürgermeister Andreas Braunegger bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass er seit mehreren Monaten Hausverbot habe. "Ich kann das nicht nachvollziehen. Wir brauchen im Rathaus kein Servicepersonal, also habe ich auch niemanden abgeworben. Und ich bin auch im Bürger- und Vereinszentrum nicht zuständig, sondern der Wirt." Wiederholt habe er das Gespräch gesucht und sich um eine Lösung bemüht, bislang aber immer vergebens, so der Rathauschef. Als jüngst die Jagdgenossenschaft ihre Versammlung im Gasthaus zur Sonne abhielt, da durfte der Bürgermeister nicht rein. Probleme gab es auch bei der Epfacher Feuerwehr, deren Versammlung musste ins Feuerwehrhaus verlegt werden, damit der Bürgermeister anwesend sein konnte.

Großer Saal mit höhenverstellbarer Bühne für Denklinger Vereine

Das Bürger- und Vereinszentrum hat rund 11,5 Millionen Euro gekostet und beheimatet den VfL Denklingen, den Theater- und den Musikverein, die Landjugend und den Schützenverein. Das Gebäude hat neben dem großen Saal mit höhenverstellbarer Bühne auch eine Kegelbahn sowie eine Gaststätte mit Biergarten. Als Gastronom konnte die Kommune den Reichlinger Magnus Ostenrieder gewinnen. Das Bürger- und Vereinszentrum wurde Ende 2021 eingeweiht.