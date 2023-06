Standortübungsplatz bei Dornstetten darf nicht betreten werden

Die Bundeswehr führt auf dem Gelände bei Dornstetten Übungen durch – seit dem Ukraine-Krieg immer häufiger. Die Bundeswehr betont, dass das Betreten verboten ist.

Der Standortübungsplatz südlich von Landsberg ist bei Spaziergängern und Radfahrern beliebt. Doch das Betreten des Geländes ist eigentlich verboten. Denn dort führt die Bundeswehr immer wieder Übungen durch.

Um Gefahren für Leib und Leben zu vermeiden, weist der Standortälteste mit Warntafeln die Bevölkerung darauf hin und bittet eindringlich darum, den Standortübungsplatz der Bundeswehr in Dornstetten nicht zu betreten. Das unerlaubte Betreten des Übungsgeländes stelle eine Ordnungswidrigkeit dar und könne zur Anzeige gebracht werden, teilt Markus Funke, Stabsfeldwebel im Instandsetzungszentrum 13 in der Welfenkaserne in Landsberg, mit. Regelmäßig führen die Landsberger Polizei und das Feldjägerkommando München deswegen Kontrollfahrten auf dem Standortübungsplatz durch.

Mehr Übungen auf dem Standortübungsplatz bei Dornstetten

Mit der durch den Überfall Russlands auf die Ukraine eingeleiteten „Zeitenwende“ eines mitten in Europa vom Zaun gebrochenen Angriffskrieges sowie den damit verbundenen direkten Auswirkungen auf die europäische Sicherheitsordnung erfährt das regelmäßige Üben von Bundeswehreinsatzverbänden im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung höchste Priorität. Insofern bittet die Bundeswehr im Namen des Standortältesten um Verständnis, dass es während Übungszeiträumen auch zeitweise in der Nacht zu einem erhöhten Lärmaufkommen, zum Beispiel wegen Tag- und Nachtschießübungen, kommen kann. Die übenden Truppenteile seien angehalten und bemüht, dies jedoch auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren.

2016 fand eine SAR Exercise Übung der Bundeswehr in Kooperation mit den Schweizer und Österreicher SAR bei Dornstetten statt. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

Die Bundeswehr nutzt in Dornstetten ein für solche Trainingszwecke ausgewiesenes Gelände als Übungsplatz. Die Zugangswege zu diesem Bereich sind durch Hinweisschilder mit der Aufschrift „Militärischer Sicherheitsbereich“ entsprechend gekennzeichnet. Getarnte Fahrzeuge fahren zu jeder Tageszeit und Witterung und sind oft wenig oder gar nicht beleuchtet. Regelmäßig wird das Gelände als Hubschrauberaußenlandeplatz im Rahmen von Übungsszenarien verbundener Kräfte auch aus der Luft genutzt.

Da Übungsplätze zum Teil eine magische Anziehungskraft auch auf Kinder ausüben, werden insbesondere die Eltern gebeten, auf ihre Kinder entsprechend einzuwirken, sich vom Übungsplatz fernzuhalten. Auch Spaziergänger, Radfahrer, Waldarbeiter und Jäger dürfen den Standortübungsplatz ohne vorherige Genehmigung des Standortältesten nicht betreten. Dementsprechend ist auch das Befahren mit Autos und sonstigen motorisierten Fahrzeugen ohne Erlaubnis ebenfalls untersagt. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass das Berühren, Aufheben oder Aneignen von Munition oder Munitionsteilen speziell zum Schutz der eigenen Gesundheit strengstens verboten ist. (AZ)