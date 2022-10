Eching

vor 32 Min.

Christian Niederbichler am Ammersee: Ein Pionier im Naturschutz

Sein 25. Dienstjubiläum als Ramsar-Gebietsbetreuer am Ammersee kann Christian Niederbichler (rechts, bei einer Führung) an diesem Samstag begehen.

Plus Der Ramsar-Gebietsbetreuer Christian Niederbichler begeht am Ammersee sein 25. Dienstjubiläum. Wie er die Entwicklung des Naturraums Ammersee in dieser Zeit sieht.

Von Max Josef Kronenbitter

Gebietsbetreuer kümmern sich seit nunmehr 20 Jahren um mittlerweile 60 ökologische Perlen in der bayerischen Natur- und Kulturlandschaft. Der Gebietsbetreuer Christian Niederbichler ist dagegen schon seit 25 Jahren für die Flächen rund um den Ammersee tätig. Dank eines vorgeschalteten fünfjährigen Pilotprojekts, das der damalige Umweltminister Thomas Goppel aus Eresing lanciert hatte, feiert man am Ammersee schon Silbernes Jubiläum. Wir haben den ersten und dienstältesten Ramsar-Gebietsbetreuer zu einem Interview getroffen.

